影／蘇巧慧不敵賴品妤老靈魂　猜不出勝選歌當場下跪向蔡英文道歉

記者陶本和／台北報導

民進黨立委蘇巧慧的Youtube節目《巧之Way》，上週邀請民進黨立委賴品妤來場「世代猜歌大賽」，挑戰兩人的少女時代神曲，但蘇巧慧一路被賴品妤壓著打，讓她幾度崩潰大喊：「你好煩！」

賴品妤以27歲之姿，當選本屆最年輕的立法委員，比蘇巧慧足足小了16歲；不過，他們仍有非常相近的共同音樂回憶，不論是7、8、9年級生的時代金曲，還是電影經典主題曲，幾乎都能琅琅上口。

只不過在進行猜歌大戰時，賴品妤幾乎只需要聽3秒的前奏就能馬上搶答，還能即興跟唱草蜢的《寶貝對不起》、伍佰的《Last Dance》，讓一旁的蘇巧慧大表滿，「最好這樣你也知道！」

蘇巧慧在一路落後的壓力下，只好出「奧步」搶答題鈴，才猜中電影《我的少女時代》的主題曲「小幸運」。但是，成績揭曉她依舊不敵賴品妤的老靈魂，以落後2分落敗，只好被迫大跳伍佰的《你是我的花朵》。

在兩人競賽的過程中，有趣的是，當他們聽見總統蔡英文在2020年總統大選期間的競選歌曲《自信勇敢咱的名》時，兩人卻遲遲猜不出答案，賴品妤還稱「有些商店會播放」，結果最後一發現是總統競選歌時，蘇巧慧馬上下跪致歉，「對不起總統！我們錯了！」

▼蘇巧慧找賴品妤一起拍短片 。（圖／蘇巧慧影片）