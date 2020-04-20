　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

調查敦睦艦疫情　蔡英文要求國防部「誠實以對、不要隱匿」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文向國防部針對敦睦艦隊染疫情形，要誠實以對。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文要求國防部針對敦睦艦隊染疫情形，要誠實以對。（圖／蔡英文臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，引起國內高度關注，中央流行指揮中心20日已公步確診官兵足跡地圖，呼籲民眾提高警覺。對此，總統蔡英文也在臉書發文下達最高原則，國防部針對這次疫情一定要「誠實以對」。

蔡英文表示，早上召集國防部嚴德發部長、衛福部陳時中部長，和國防、國安及防疫相關單位開會，針對敦睦艦隊後續調查檢討做出指示，國防部務必配合中央流行疫情指揮中心疫調，更要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後是否有所疏失，「該檢討的就檢討，該咎責的也不能迴避，公開向社會完整說明，才能讓國人釋疑。」

蔡英文指出，這次敦睦艦隊是執行戰訓任務，參與任務的官兵都已經集中檢疫，不論確診與否、症狀為何，國家有責任給予最好的照顧；請國軍弟兄姊妹不要擔心，也請各位配合疫調與檢疫措施，共同守護我們的家園。

蔡英文提調，防疫期間，國軍弟兄姊妹投入多項防疫工作，為了因應區域情勢的變化，更是隨時待命、保家衛國；這些得來不易的成果，不容許遭到破壞，「我們共同的敵人是病毒，不是彼此。」

蔡英文要求，國防部及其他政府機關，「不要隱匿」是我們這次面對疫情最重要的態度。問題已經發生，承擔責任，全力解決，才符合人民對政府的期待。

ET快訊
確診官兵爆行車糾紛！「口水噴罵」阿伯　派出所大消毒警隔離14
為了5萬元！台中全盲按摩師砍殺女友　頸傷口6公分噴血送醫
敦睦艦隊訪4天「24官兵染疫」　帛琉衛生部說話了
台中刺殺現場曝光！女頸部噴血倒地　男竟說「人是我砍的」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

友邦生變？教廷傳秘訪武漢　外交部：小道消息不予評論

帛琉政府21日啟動採檢　我駐帛琉大使館同仁、接觸者均陸續接受檢疫

調查敦睦艦疫情　蔡英文要求國防部「誠實以對、不要隱匿」

帛琉特種行業成染疫源頭？黃暐瀚曝地點　趙少康拍桌挺官校生

敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實：除訪帛琉以外有「19天的額外航程」

敦睦艦744人有300人設籍高雄…管制期有沒有人下船？韓國瑜籲國防部配合疫調

紓困條例修法週二上演表決大戰　國民黨堅持「排富普發現金」

口罩實名制3.0週三上路　1萬多家超商開放民眾手持健保卡「預購」

海基會前發言人管安露病逝　享年50歲

效仿西班牙發放基本收入？「紓困陳時中」龔明鑫回應了

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

友邦生變？教廷傳秘訪武漢　外交部：小道消息不予評論

帛琉政府21日啟動採檢　我駐帛琉大使館同仁、接觸者均陸續接受檢疫

調查敦睦艦疫情　蔡英文要求國防部「誠實以對、不要隱匿」

帛琉特種行業成染疫源頭？黃暐瀚曝地點　趙少康拍桌挺官校生

敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實：除訪帛琉以外有「19天的額外航程」

敦睦艦744人有300人設籍高雄…管制期有沒有人下船？韓國瑜籲國防部配合疫調

紓困條例修法週二上演表決大戰　國民黨堅持「排富普發現金」

口罩實名制3.0週三上路　1萬多家超商開放民眾手持健保卡「預購」

海基會前發言人管安露病逝　享年50歲

效仿西班牙發放基本收入？「紓困陳時中」龔明鑫回應了

甜到放不下！「最忘不了初戀」星座男Top3...只能偷藏心底

友邦生變？教廷傳秘訪武漢　外交部：小道消息不予評論

染疫官兵足跡行經3高鐵站、11台鐵車站　還曾到過2處國道服務區跟機捷

遭搶先註冊...「銅鑼灣書店」侵權？　陸委會：會查明中共是否涉入

納豆穩交小11歲依依...被問婚期「這時候不適合娶」曝2家人互動

羅志祥童顏臉罕見曬鬍渣照！　飛大陸隔離4天「把自己搞得很頹廢」

20萬人收細胞簡訊怕爆！兒科醫師列「5點建議」：不要太緊張

為了5萬元！台中全盲按摩師砍殺同居女友　頸部傷口6公分送醫

帛琉政府21日啟動採檢　我駐帛琉大使館同仁、接觸者均陸續接受檢疫

「承諾在實現前，都不值得感動」女生都該懂的4點戀愛真相

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

政治熱門新聞

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

為何僅磐石艦中鏢　原因曝光了

確診官兵新北足跡曝光！曾到永和樂華夜市、板橋車站

磐石艦1確診下船後跑6地點…北市僅公布家樂福　網友怒了！

海基會前發言人管安露病逝　享年50歲

快訊／磐石艦確診「新北1例」　曾外出買早餐、修眼鏡

打臉蔡英文！劉世芳批海軍違2防疫指示

敦睦2戰艦12、13日檢疫仍出海　原因曝光了

政戰學院2人確診　國防大學揭「行動足跡」

磐石艦北市1例確診官兵足跡曝光

敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實了

海軍副司令鞠躬！女立委怒：一個都躲不掉

更多熱門

相關新聞

確診個案到過屏大　校長：共同敵是新冠肺炎

確診個案到過屏大　校長：共同敵是新冠肺炎

有關海軍敦睦艦隊1名新冠肺炎確診官兵日前到過屏東大學，雖校方在第一時間立即啟動疫調、環境全面消毒，採取防疫應變措施，但20日仍接到許多學生、家長以及社區民眾透過各種方式表達對學校的關切，言談之中也透露出諸多疑慮與不安。因此校長古源光發表一封信，解釋各項關切。

敦睦艦隊染疫　帛琉說話了

敦睦艦隊染疫　帛琉說話了

艦隊染疫顯示行政玩忽卸責

艦隊染疫顯示行政玩忽卸責

黃牛機票賣42萬元　陸民航局回應了

黃牛機票賣42萬元　陸民航局回應了

敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實了

敦睦艦隊有機密任務！　王定宇證實了

關鍵字：

蔡英文國防部敦睦艦隊新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

戰鬥機「誤射火箭彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

即／台中男持刀猛刺1女脖子

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

新北兵推　若社區感染就禁足21天

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

磐石艦24人確診12縣市趴趴走　指揮中心公佈91處公共場所活動

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面