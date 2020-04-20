調查敦睦艦疫情　蔡英文要求國防部「誠實以對、不要隱匿」

▲蔡英文要求國防部針對敦睦艦隊染疫情形，要誠實以對。（圖／蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，引起國內高度關注，中央流行指揮中心20日已公步確診官兵足跡地圖，呼籲民眾提高警覺。對此，總統蔡英文也在臉書發文下達最高原則，國防部針對這次疫情一定要「誠實以對」。

蔡英文表示，早上召集國防部嚴德發部長、衛福部陳時中部長，和國防、國安及防疫相關單位開會，針對敦睦艦隊後續調查檢討做出指示，國防部務必配合中央流行疫情指揮中心疫調，更要在最短時間內完成內部調查，在執行任務的前、中、後是否有所疏失，「該檢討的就檢討，該咎責的也不能迴避，公開向社會完整說明，才能讓國人釋疑。」

蔡英文指出，這次敦睦艦隊是執行戰訓任務，參與任務的官兵都已經集中檢疫，不論確診與否、症狀為何，國家有責任給予最好的照顧；請國軍弟兄姊妹不要擔心，也請各位配合疫調與檢疫措施，共同守護我們的家園。



蔡英文提調，防疫期間，國軍弟兄姊妹投入多項防疫工作，為了因應區域情勢的變化，更是隨時待命、保家衛國；這些得來不易的成果，不容許遭到破壞，「我們共同的敵人是病毒，不是彼此。」



蔡英文要求，國防部及其他政府機關，「不要隱匿」是我們這次面對疫情最重要的態度。問題已經發生，承擔責任，全力解決，才符合人民對政府的期待。