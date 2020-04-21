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疫苗初步研發有譜？　陸團隊：臨床實驗的恆河猴反應安全、有效

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▲▼ 疫苗讓猴子死亡，牛津大學竟對嬰兒注射。（圖／示意圖／路透社）

▲中國疫苗研發團隊發表初步實驗，臨床實驗的恆河猴反應安全、有效。（圖／示意圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

各國都在努力研發新冠肺炎（COVlD-19）疫苗，根據大陸澎湃新聞指出，中國科學家近日發表第一個新冠病毒非人靈長類疫苗實驗，結果指出一種純化滅活的候選疫苗，能夠為非人類靈長類動物提供完全保護，在有效、安全性上表現出積極結果。這將用於人類的SARS-CoV-2疫苗的臨床開發提供基礎、指明方向。

該報導指出，中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川19日與多個科學家團隊，聯合在生物科學預印本論文平臺bioRxiv發表研究文章，Rapid development of an inactivated vaccine for SARS-CoV-2。

該文章作者來自北京科興生物製品有限公司、中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所、北京協和醫學院比較醫學中心、中國科學院生物物理研究所感染與免疫院重點實驗室等多個重點科研單位。

▲▼ 大陸研究團隊初步發表實驗結果，疫苗對恆河猴安全有效。（圖／翻攝　bioRxiv官網）

▲大陸研究團隊發表初步實驗結果的文章。（圖／翻攝　bioRxiv官網）

文章的通訊作者也包含多位元傳染病病毒、疫苗研究領域的頂級專家，包括早在2003年非典疫情期間負責動物模型科研專案的秦川、浙江省疾控中心微生物檢驗所所長張嚴峻、北京科興生物製品有限公司尹衛東、中科院感染與免疫重點實驗室研究組長王祥喜、中國食品藥品檢定研究院呼吸道病毒疫苗室主任李長貴，以及中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所黨委書記盧金星。

研究文章指出，研究團隊通過試驗規模的生產，得到一種純化滅活的SARS-CoV-2病毒候選疫苗，名為PiCoVacc。他們發現，PiCoVacc能夠在非人類靈長類動物中，引發有效的體液免疫作用，對當前正在全球肆虐的SARS-CoV-2病毒株，提供完全保護。

▲長春長生假疫苗 。（圖／路透社）

▲中國研究團隊強調，「疫苗研發被寄予厚望，依需時間進行科學流程。」（示意圖／圖／路透社）

通過對恆河猴臨床體征、血液學、生化指標等系統分析，研究人員認為，該疫苗是安全的。結合實驗結果，研究人員表示，「該疫苗可在小鼠、大鼠和非人類靈長類動物中，誘導SARS-CoV-2特異性中和抗體，並且在恆河猴體內，未觀察到感染增強或免疫病理惡化。」

中國研究團隊也強調，「疫苗的研發被寄予厚望，依然需要時間進行科學的流程。」針對疫苗研發的時間表，中國疾控中心主任、中國科學院院士高福20日接受媒體訪問也表示，如果按照正常的流程走，可能要到今年年底、明年年初才能出來。他還透露，根據疫情走勢，在應急情況下，可能會於年底給一部分人群如醫務人員先行使用新冠疫苗。

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