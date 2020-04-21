高鐵站員工染疫　發病前「連上3天班」…病毒驚人全擴散！　

▲哈爾濱疫情反彈。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古自治區日前新增1名確診患者，20日晚公布行動軌跡。患者為黑龍江省哈爾濱市一位確診患者的密切接觸者，17日進行篩查為陰性，20日二採為陽性確診。令人心驚的是，該患者為當地高鐵站員工，隔離前還連上了3天班，接觸過的人甚至無法估計。

4月20日晚，內蒙古自治區呼倫貝爾市公布，該市鄂溫克族自治旗一名確診感染新冠肺炎患者的活動軌跡。此前，患者曾在哈爾濱醫科大學附屬第一醫院住院，4月10日14點左右出院，隨後乘坐計程車（車牌號待核實）到哈爾濱火車站返回內蒙古。

當天18點16分，患者乘坐K927次列車返回呼倫貝爾市，此後的13日、14日、15日都在大雁鎮火車站上班，4月16日才被接入鄂溫克旗人民醫院發熱病房隔離留觀。

此前，4月9日-4月18日，哈爾濱累計報告確診病例37例，其中包含多名哈爾濱市第二醫院和哈爾濱醫科大學附屬第一醫院的患者、患者家屬等。

黑龍江省衛健委官員曾確認，哈爾濱市第二醫院和哈爾濱醫科大學附屬第一醫院目前發生院內感染。目前，哈爾濱市第二醫院已把發生院感的整棟大樓清空，並在全面消殺後封閉處理。哈爾濱醫科大學附屬第一醫院已封閉了個別樓層，並進行了完全消毒處理。

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