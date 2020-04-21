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5/1禁吃貓狗！　深圳嚴打吃野味...最高10萬舉報金

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▲▼武漢肺炎,野味。（圖／新京報）

▲深圳嚴打吃野味，推出線上匿名舉報。（圖／新京報／微信重案組37號）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情發生後，大陸嚴格執行禁止食用野生動物。根據大陸媒體澎湃新聞指出，深圳市公安局推出新舉報措施，最高獎勵10萬元人民幣，大約是40多萬台幣。

該報導指出，為了打擊和遏制破壞野生動物資源違法犯罪，深圳市公安局通過大陸社交平台上線「野生動物有獎舉報功能」，民眾可以關注深圳公安微信公眾號，在便民服務欄有獎舉報模組填寫相關線索資訊，即可完成舉報。

▲▼深圳公安祭出檢舉獎金高達10萬人民幣。（圖／翻攝微信　深圳公安）

▲深圳公安祭出檢舉獎金高達10萬元人民幣。（圖／翻攝微信　深圳公安）

據了解，只要警方查實，深圳市公安局將按照有關規定作出獎勵，最低獎勵500元（單位：人民幣，同下），最高可獎勵10萬元。領取獎金制度也很人性化，舉報獎金3000元以內，公安機關以微信紅包推送舉報人帳號，需24小時內領取，逾期等同棄獎並收回。獎勵金額在3000元以上，舉報人到指定的派出所領取。

此外，該平台針對涉嫌盜、搶、騙、黃、賭、毒、在逃嫌疑人、交通、經濟案件、擾亂飛行安全、黑惡勢力都可以進行舉報。

▲▼武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光：活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

▲深圳嚴打野味市場，5/1起禁止吃貓、狗。（圖／翻攝自微博）

日前，深圳通過法令，5月1日起禁止吃貓、狗，成為大陸第一個明文禁止的城市。深圳市六屆人大常委會第四十次會議也表決通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，規定非法食用野生動物及其製品的，最高可按貨值的30倍處罰，被外界稱為最嚴禁野令。

《條例》將大陸國家重點保護野生動物和其他在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物，人工繁育、人工飼養的陸生野生動物全面納入禁止食用範圍。可食用的動物可包括兩類：一是包括國家畜禽遺傳資原始目錄所列的豬、牛、羊、驢、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉以及該目錄所列，其他以提供食用為目的飼養的家禽家畜，二是依照法律、法規未禁止食用的水生動物。

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