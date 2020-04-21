確診官兵17日搭國光返基隆　男乘客坐旁邊…林右昌：快撥1922！

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

海軍敦睦艦隊共24名官兵確診，其中一名為居住在基隆市的官兵，17日晚間曾從台北車站搭乘國光客運返回基隆，對此基隆市長林右昌21日表示，當時第16名上車的人，就是坐在個案旁邊的乘客，根據監視器畫面僅能初步判斷為一名男性民眾，呼籲這名乘客「趕緊主動聯繫1922」並聯絡市府，市府會提供防疫協助。

▲敦睦艦隊確診個案中，其中1名住在基隆市，市長林右昌出面呼籲當天坐在該名個案旁的乘客主動聯繫1922及市府。（圖／記者郭世賢翻攝）

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林右昌提到，經過20日第二波疫調，相關狀況更清楚，確診個案是17日晚間搭乘國光客運1813從台北返回基隆，由於個案記憶上有落差，經衛生局調閱相關監視器詳細比對後，確認個案是21時32分上車，為第28位上車的乘客，21時35分從台北出發，22時5分到達基隆，下車後沒有逗留公共場所，直接返家。

林右昌說，個案的住家為獨棟透天式，沒有與任何鄰居、民眾有接觸；此外，經過調閱錄影畫面，個案座位靠近客運司機「側後方第三排走道」位置，而左側為第16位上車男性，因只拍到背影，不清楚年紀，只能確定為男性，依據體態判斷其年紀應該不大，這名男性乘客就是與個案在車上近距離接觸的人。

另外，基隆市衛生局長吳澤成也提到，國光客運本身每天都會消毒，而得知有確診個案搭乘後，已立即噴了三次酒精，再噴一次二氧化氯加強消毒，得知當天一早客運就已經開回廠內，不過這幾天仍照樣有出勤。

林右昌表示，經CDC感染醫師專業判斷，認為這個確診案例風險不大，市府目前已匡列司機、座位左邊的一名男性，其餘民眾風險性不高；由於個案一上車後就坐在第三排，全程戴口罩，車程中無交談，下車立即就回家，足跡單純。

林右昌最後提到，這名確診個案主要是因為家人出遊不在家，有兩天的時間都待在高雄學校內沒有返家，返家後隔天早上就接到部隊通知，在中午時候由部隊專車接到集中檢疫所進行檢疫；目前匡列居家隔離對象家人六名，加一名客運司機計七名，其中，有兩人有呼吸道症狀安排就醫治療，進行採檢結果是陰性。

▲ 基隆市確診人數再添1人，從6人增加到7人。（圖／擷取自「傳染病統計資料查詢系統」網站）



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