避免新冠肺炎引爆社區傳染　黃偉哲呼籲未來14天無差別戴口罩

▲敦睦艦隊確診案例曾於台南多個地點出沒，造成新冠肺炎社區感染風險提升，台南市長黃偉哲呼籲台南市民未來14天無差別戴口罩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由於敦睦艦隊確診案例曾於台南多個地點出沒，造成新冠肺炎社區感染風險提升；台南市長黃偉哲21日在新冠肺炎一級指揮中心第8次會議中指示，應加強向台南市民宣導未來14天無差別戴口罩，因為有少數無症狀患者難以掌握，未來兩周外出戴口罩有其必要。

市長黃偉哲表示，對於新冠肺炎的防疫，有兩個方向要持續注意，第一，針對敦睦艦隊的部分，要再深入查察確診者足跡，掌握旅遊史、接觸史的軌跡細節的了解，查得越清楚，對國人的保障越高；第二是，原先既定的防疫工作重點不會也不應該有所偏廢，夜市及市場的防疫仍是工作重點。

黃偉哲市長強調，因應五一連假即將到來，要記取上次清明連假的經驗，精進連假人流的管控跟疏導，並擴大防疫宣導，尤其部分景點不需要買門票、門口沒有人管制的，要加強宣導人力，可以運用防疫臨時工的人力並配合義工來做。

此外黃偉哲也提醒警察局、消防局、環保局，在做反毒宣導、消防安全宣導或環境清潔宣導的時候，也可以附掛防疫宣導，務求防疫宣導能量擴大，不厭其煩、苦口婆心地再三的勸導，提升民眾警覺心。



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