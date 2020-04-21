批反撥款泛民派議員　林鄭月娥：反對票人士主導，社會會變成怎樣？

▲香港限制社交距離措施再延長14天。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港昨（20日）再度出現新冠肺炎零確診。對此，特首林鄭月娥今（21日）指出，原訂於23日屆滿的加強限制社交距離措施，需延長14天。她並強調，感謝立法會上週通過1300億元（港幣，下同）抗疫基金撥款，至少有七成可開放申請。不過，林鄭也反問，如立法會由反對撥款的民主派議員主導，「香港社會會變怎樣？」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港政府網）

《香港01》報導，對於日前通過的防疫抗疫基金，林鄭月娥表示，已初步檢視30多個項目，有低於10個項目，正檢視其優化空間。她認為，這批項目是及時雨，不應因不同意見、進一步訴求而反對，「如立法會由投反對票的人主導，社會水深火熱該如何緩解？」

林鄭月娥提到，昨（20日）是3月5日以來再次出現零確診，4月23日屆滿的加強限制社交距離措施，需延長14天，「現在不是鬆懈的時間，不然會前功盡廢。」

▲香港富豪東方酒店。（圖／翻攝百度百科）

為加強管制新冠肺炎境外輸入，林鄭月娥公布兩大新措施，包括租用富豪東方酒店的500個房間供作等待檢測結果的民眾入住，以及接受家居檢測第12日，會再做一次喉嚨唾液樣本病毒檢測。林鄭月娥表示，入住富豪東方酒店的民眾不是感染者，「只是等候檢測結果，居民不用擔心。」

至於日前傳出的港警涉嫌打傷同僚，林鄭月娥強調，必須嚴正跟進，除接受法律制裁，亦要接受內部處分，「執法一視同仁，警員違反限聚令也須接受制裁。」

