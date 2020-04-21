有錢就隨便打人！賓士男撂兄弟狂K超商店員和朋友　妻與5歲兒目擊嚇傻

▲林姓男子酒後與他人發生衝突，找來友人圍毆洪姓男子，林男車內約5歲大的兒子目睹一切過程，堪稱是最壞示範。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市烏日區21日凌晨12時許發生一起街頭鬥毆事件，開賓士車的林姓男子疑似喝醉酒，將車停在新興路與五光路口的超商購買啤酒後，與超商店員及其3名朋友發生口角，進而引發肢體衝突，其中洪姓男子更被林男隨後找來的2名幫手持棒球棍、安全帽圍毆，經治療已無大礙。而林男賓士車內載有妻子、及約5歲大的兒子，父親逞兇鬥狠的畫面讓他看傻了眼。警方獲報啟動快打到場，將在場人全數帶回偵訊，警詢後將林男等7人依法送辦。

警方調查，林男（29歲）於21日凌晨12時許，由妻子駕駛自小客車載著他與約5歲大的兒子，至新興路與五光路口的超商買啤酒，購物完畢後疑因超商店員及店員的3名朋友看了林男一眼，林男回「看X小」，雙方發生口角，演變成肢體衝突。

警方指出，當時超商店員的2名友人正在超商門口抽菸，等待該店員下班，帶有酒意的林男與他們發生口角，此時店員的洪姓友人（20歲）騎車過來，才剛停好車，林男突然持棒球棍揮打其頭部，爆發第一波衝突。

▲▼ 林男找來友人持棒球棍、安全帽痛毆洪男。

林男隨後找來2名友人助陣，持棒球棍、安全帽等物不斷毆打洪男，在旁的一名女子慌忙勸架，而林男賓士車內的5歲兒子透過車窗，看見父親懲兇鬥狠的樣子，更是完全愣住。警方獲報啟動快打趕赴現場，及時控制住這場大亂鬥，並通知救護車將林男、洪男送醫治療，2人均受有多處擦挫傷，經治療已無大礙。

警方將雙方共7人帶回所內偵訊，經了解，雙方並不認識，初步研判為因林男酒後情緒易激動，導致雙方起口角引發肢體衝突。全案警詢後依社刑法第150條公然聚眾妨害秩序及傷害罪嫌送辦。

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