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為了5萬元！台中全盲按摩師砍殺同居女友　頸部傷口6公分送醫

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記者白珈陽／台中報導

台中市北區漢口路五段20日下午發生一起疑男女感情糾紛持刀殺人案，蘇姓男子全盲按摩師疑因同居的蔡姓女友長期向他借取金錢，時有糾紛，今日蔡女又向蘇男索討5萬元遭拒，2人爆發激烈爭吵，蘇男一時氣憤拿起美工刀朝蔡女頸部砍去，蔡女血濺滿地，送醫後發現傷口達6公分，意識不清，經插管治療後脫離險境。台中市第二警分局將蘇男帶回所內，訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市蘇姓男子持美工刀砍傷同居蔡姓女友，現場鮮血四溢。（圖／記者白珈陽攝）

台中市第二警分局永興派出所20日下午5時20分許接獲報案，稱有一對男女倒躺在地，其中女方頸部疑有傷勢，警方獲報後即趕赴現場。到場後發現，女方頸部受有刀傷，緊急送往中國附醫治療，經插管治療後已脫離險境。男方未受傷，拒絕送醫。

警方調查，蘇姓男子（38歲）為全盲人士，於住處開設按摩店，與蔡姓女子（40歲）同居，20日蔡女疑向蘇男借取5萬元遭拒，2人發生糾紛，蘇男一時氣憤從油壓紙上拿起美工刀朝蔡女胡亂揮舞，不偏不倚地砍向蔡女頸部，造成長達6公分的傷口，員警獲報趕赴現場後，當場查扣美工刀，並將蘇男帶回偵訊，蘇坦承犯案。

據悉，蔡女長期向蘇男借取金錢，2人常為此爭吵，今日蔡女又向蘇男索取5萬元，引發蘇男強烈不滿，因此發生憾事。據了解，蔡女傷口已經縫合，脫離險境，目前留院觀察中。警詢後將全案依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中市第二警分局將蘇男逮捕到案。（圖／民眾提供）

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