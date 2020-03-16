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酒後爆衝突…他遭鄰桌酒瓶砸頭！2人再拿碎片猛捅　「右眼球秒爆」痛苦哀嚎

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▲▼ 酒醉摔酒瓶 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲男子酒後與人爆發衝突，右眼慘遭碎酒瓶猛捅，眼球當場破裂失明。（示意圖／記者洪正達翻攝）

記者陳韻如／台南報導

杜姓兄弟阿彬、阿璋（化名）到卡拉OK唱歌，但結束後卻與鄰桌3名酒客發生衝突，其中男子阿呈（化名）與阿賢（化名）竟先後拿起破酒瓶捅進阿璋右眼，導致阿璋右眼球當場破裂，送醫後仍宣告失明。法院審理後，則判阿呈、阿賢須連帶賠償阿璋427萬元。

根據判決，杜姓兩兄弟提告主張，2人2016年7月24日晚間到卡拉OK唱歌，但卻突然遭到阿呈、阿賢及同夥阿吉（化名）圍毆，雙方一陣扭打，對方3人隨後拿起酒瓶猛砸阿璋頭，其中阿呈更拿起破酒瓶猛刺阿璋右眼，而阿賢見狀，竟也拿起另外的破酒瓶重複阿呈動作，導致阿璋右眼當場破裂等。

阿彬看見弟弟遭圍毆，想上前勸架，卻也慘遭毆打，導致他頭部有外傷、臉部撕裂傷等，兩兄弟送醫後，阿彬傷勢並無大礙，但阿璋右眼卻失明，醫師判定無恢復可能。

法官在審理期間，動手打人的3人辯稱，事發當時是阿璋先出言辱罵阿呈「X你娘」等，而阿賢氣不過動手推了對方一把，隨後才爆發扭打。法官最後認為，雖然是阿璋罵人在先，但阿呈及阿賢拿起破酒瓶刺入對方右眼，導致對方受有無法復原之傷害，大為減損工作能力，因此判2人須連帶賠償阿璋427萬元，而共犯阿吉，則需負擔10萬元。

另外，阿彬傷勢部分，3人也須賠償10萬元，至於刑事部分，阿呈及阿賢各判4年徒刑；阿吉另外也依共同傷害罪判8個月徒刑。

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