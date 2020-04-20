台中男偕妻到大甲溪捕魚　手機放老婆身上...他獨闖上游溺斃！

▲陳男帶著妻子到大甲溪捕魚不幸溺斃 。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市民陳姓男子19日一早帶著妻子前往和平區大甲溪補魚，到場後陳男向妻子表示要獨自到上游抓魚，豈料直至天色昏暗，陳男卻遲未返回，住在附近的江姓男子見狀便向警方報案，警消搜索至當日晚間10時未果，20日早上6時再次集結，最後在上游100公尺處求安橋附近發現陳男於水面載浮載沉，打撈上岸時已無生命跡象，經送醫搶救仍回天乏術。

台中市消防局指出，陳姓男子（71歲）與妻子19日上午8時許，從太平區住家到和平區遊玩，下午2時許陳男向妻子表示，要去大甲溪上游河床抓魚2小時，約下午4時就返回，但直至天色昏暗，陳妻仍等不到陳男。

住在附近的江姓男子見陳妻一人獨自逗留，上前關心後得知狀況，且陳妻告知陳男有高血壓及心臟病史，江男遂報請天輪派出所協尋，但警消搜索至深夜10時30分許，都找不到陳男；由於陳男手機放在妻子身上，因此無法進行定位。

▲▼警消20日早上6時至現場搜索陳男。

翌日早上6時，警消派出11車38人、陳男家屬也加入搜尋，最後於6時41分許，在東關路二段大甲溪求安橋上游約100公尺處，發現陳男於水面載浮載陳，已明顯死亡，經救護人員打撈上岸送醫搶救，仍回天乏術。消防局初步研判陳男為溺水死亡，詳細事故經過已交由警方調查釐清

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