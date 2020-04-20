台中婦早上才要求參觀發電廠　中午被發現溺斃在水閘門

▲消防人員將羅婦拖拉上岸後，發現遺體已身體浮腫、明顯死亡。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市和平區白冷馬鞍壩生態園區20日發生一起疑似溺斃案，有民眾看見園內水閘門上卡著一名婦人，嚇得趕緊通報警方，警消獲報趕赴現場搶救，惟將其拖拉上岸後，發現身體浮腫、已明顯死亡。經查遺體為羅姓婦人，而羅婦早上才要求入園參觀，但被園方以尚未開放婉拒，詳細死因警方將進一步調查釐清。

台中市消防局表示，20日中午12時45分許接獲110轉報，稱和平區台8線21公里處，白冷馬鞍壩生態園區內，有民眾發現疑似浮屍卡在水閘門上，遂派出2車1船艇共6人，由小隊長賴秋弘帶隊前往。消防人員趕抵後，立即架設繩索垂吊約10米搶救，於同日下午2時11分許將其托拉上岸，發現該溺者已身體浮腫、明顯死亡，未送醫。

警方表示，經天輪派出所員警前往了解，於現場發現疑似護腰套，並於遺體身上發現健保卡，經查，遺體為羅姓女婦人（80歲），而園區內大甲溪發電廠保全透露，羅婦早上10時40分許，曾要求參觀，但保全人員以現在沒有開放參觀婉拒。

警方調查，羅婦為本地人，經聯絡家屬，家屬表示羅婦腰椎受傷、有輕微失智，不知道怎麼會跌落河中。至於羅婦是如何進入園區、又是如何落水，還須警方進一步釐清。

▲▼ 消防人員趕抵後，立即架設繩索垂吊約10米搶救，於同日下午2時11分許將其托拉上岸 。

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