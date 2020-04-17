超前部署視察防汛整備　盧秀燕：防疫與防災一樣重要！

▲盧秀燕前往大里草湖防災公園視察防汛整備狀況。圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

防災與防疫一樣重要！今年汛期將至，台中市長盧秀燕17日視察多處防汛整備狀況，其中也包括本月底將完工的「大里草湖防災公園」。盧秀燕表示， 市府正全力防堵新冠肺炎（武漢肺炎），防災一樣重要、不可輕忽，市府超前部署，提早準備，以減少可能發生的災情。

市長盧秀燕今天上午前往台中首座複合型防汛公園「大里草湖防災公園」，以及烏日五張犁抽水站視察，了解防汛工作整備狀況。草湖防災公園預計今年4月底完工，除可滯洪排水，更設計籃球場、溜滑梯等遊憩設備，打造多功能公共空間。

盧秀燕表示，市府針對新冠肺炎已全力防堵，但防災一樣重要、不可輕忽，台中市有1條市管河川、132條區域排水及110條土石流潛勢溪流，汛期前更應做好萬全準備，不只地下道清淤、抽水站保養等基本工作，市府更花費1億4000萬元打造草湖防災公園，為東湖、西湖里排水，保護約2000戶鄰近住家。

▲大里草湖防災公園最主要就是防汛功能。圖／台中市政府提供）

她強調，草湖防災公園結合多功能休憩設備，民眾平時可運動、遊憩，但最主要仍是防汛功能，今日除確認防汛工程進度及機械保養狀況，也提醒施工團隊務必注意施工安全，加強排水清汙，落實設備維護，也請民眾千萬不要掉以輕心，共同防災，守護台中安全。

水利局長范世億表示，大里區往年每逢豪大雨就積淹水，市府團隊去年5月底開工打造草湖防災公園，與荷蘭鹿特丹水廣場相似，是台中首座運動兼治洪的複合型公園，底部設雨水積磚儲水，地表鋪設滲透人行道，將公園設計為儲水池，有效降低區域積淹水情形，工程預計今年4月底完工，目前工程進度已達95%。

水利局說明，草湖公園滯洪量約1萬2,500立方公尺，面積約0.77公頃，當豪大雨來臨、公園蓄水量累積至海拔42.6公尺時，將以國語、閩南語、英語3種語言廣播通知住戶避災。未來更可串聯周邊Dali Art國際藝術村、台中市纖維工藝博物館、台灣印刷探索館、東湖公園等觀光資源，促進地方發展。

▲盧秀燕到烏日抽水站了解防汛準備情況。（圖／台中市政府提供）

此外，大里溪沿岸6座抽水站，總抽水量達31.9立方公尺/每秒(cms)，保護面積約235公頃，最大抽水量10cms，相當於5分鐘內可抽排4座國際標準游泳池水量，今年已完成汛期前的設備保養及油料補充。

今日市長盧秀燕、水利局長范世億到草湖防災公園、五張犁抽水站視察，市議員林碧秀、林德宇、李天生、大里區長鄭正忠等人出席視察草湖防災公園，立法委員何欣純、市議員張滄沂、蘇柏興、段緯宇派代表致意；市議員林汝洲、吳瓊華、烏日區長陳嘉榮到五張犁抽水站關心設備保養狀況。

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