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安全帽狂砸、棍棒狠敲！屁孩「7打1」公園圍毆　他頭破血流痛苦坐地

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▲安全帽狂砸、棍棒狠敲！未成年少男公園圍毆　7打1…他頭破血流痛苦坐地。（圖／翻攝網路）

▲7名黑衣青少年分別持棍棒、安全帽對1人圍毆。（圖／翻攝黑色豪門企業，下同）

記者陳凱力／新竹報導

telegram「黑色豪門企業」po出一則青少年鬥毆影片，全長22秒的影片中有17秒都是黑衣少年7打1，施暴的少年們手持棍棒用力敲打、拿安全帽狂砸、或助跑踹、出拳毆，看得令人心驚膽顫。竹北分局也循線找到8名少年，由於其中7人仍是未成年，警方已將全案依刑法第150條聚眾鬥毆罪及少年事件處理法函送偵辦。

影片中可看見7名黑衣少年圍毆1名少年，逞凶者有持棍、有出拳、有腳踢、拿安全帽狂砸，也有在旁「護航保架」，施暴者中幾乎都是男性，僅一名女性在旁圍觀，被毆打的男子最後坐在地上，頭破血流，看起來神情痛苦。

▲安全帽狂砸、棍棒狠敲！未成年少男公園圍毆　7打1…他頭破血流痛苦坐地。（圖／翻攝網路）

▲被毆打的少年頭破血流坐在地上，看起來非常痛苦。

據了解，這8名青少年皆為同校學生，其中有7人未成年，因為感情糾紛才出手圍毆受害者，被打的少年送醫後發現頭、手、背部都有不同程度的內外傷。

竹北分局表示，telegram「黑色豪門企業」po出一則青少年鬥毆影片，5日位於竹北某公園的青少年鬥毆案，警方獲報後立即積極展開追查，當日即掌握8名嫌犯身分並通知到案說明，經查係因感情糾紛引發，全案依刑法第150條聚眾鬥毆罪及少年事件處理法函送偵辦。警方呼籲，聚眾鬥毆罪可處六月以上五年以下有期徒刑，請勿以身試法。

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