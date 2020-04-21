《紐時》廣告剩1600萬！　餘款流向收據曝光：521萬捐疾管署防疫

▲刊登於《紐約時報》的廣告。（圖／募資執行團隊提供）

記者張嘉晏／綜合報導

阿滴、聶永真等人日前發起群眾募資，刊登廣告於美國《紐約時報》反擊世衛祕書長譚德塞對台灣的指控。當時群眾熱烈響應，透過兩平台一共募到新台幣1913萬元，遠遠超越原先的目標400萬，而團隊今日也公布扣除廣告費用的餘款流向。

發起團隊昨晚在募資平台「嘖嘖」上公布資金運用明細，表示刊登廣告於《紐時》的實際支出為345萬72元，剩餘的資金為1627萬9329 元，按照14日公布的贊助者投票結果，「31.97% 將捐助國內醫療器材或資源；22.20% 將捐助國外醫療器材或資源。合計將有過半的款項直接捐助並協助國內外的防疫行動。餘款 45.82% 將用於數位廣告宣傳『Taiwan can help』。」

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▼▲ 發起團隊將餘款中的521萬捐給疾管署運用 。（圖／翻攝自嘖嘖）

發起團隊指出，經過計算後，他們把其中521萬2243元捐給疾管署，希望由指揮中心統籌分配醫療資源，「比起由我們自行評估捐贈的方向，我們相信由疾管署處理國內疫情款項的分配與運用，在資訊掌握與決策上都更加充分。」

發起團隊也秀出收據、向26980名贊助人保證，發起團隊和兩平台「嘖嘖」、「貝殼募資」均為義務參與，絕對不會在計畫中謀求任何利益，且也會盡力做到最完善的規劃，讓每一分錢都發揮到最大的效益，「再次感謝過程中支持、建議的所有朋友與網友。」