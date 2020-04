泰國BL劇《假偶天成》牽引　桃園捐泰1萬5千件防護衣

▲桃園觀光工廠祥儀機器人致贈內裝防護衣的紙箱給市長鄭文燦。(圖/市府提供)

記者楊淑媛/桃園報導

在「珍珠奶茶相挺泰式奶茶」讚聲中,桃園企業聯合會與台商,20日合力捐贈桃園市及泰國醫護1萬5千件防護衣。捐贈活動相當特別,由桃園觀光工廠祥儀機器人致贈內裝防護衣的紙箱給鄭文燦,再由鄭市長轉贈泰國貿易經濟辦事處代表通才。鄭文燦強調「桃園挺台灣、台灣挺泰國」不只是「Taiwan Can Help!」更是「Taoyuan is helping!Taoyuan Can Help!」

▲鄭文燦(右)遞交防護衣紙箱給泰國貿易經濟辦事處代表通才。(圖/市府提供)

據了解,泰國BL劇《假偶天成》男主角之一Bright,日前因按讚女友nnevvy轉發新冠肺炎的貼文,引發陸網友眾怒,翻出兩人3年前在台灣玩時的IG 對話中,nnevvy因自稱「台灣女孩」,而觸怒到陸網友敏感的政治神經,意外於推特引發中泰台等各國網戰!

▲外交部政務次長徐斯儉、泰國貿易經濟辦事處代表通才、桃園市長鄭文燦(由左至右)出席捐贈活動。(圖/市府提供)

桃園市長鄭文燦亦於官方推特上,用英文及泰文雙語發佈:「ไต้หวันและไทย สู้ไปด้วยกันนะครับ 台灣和泰國一起加油吧 ,並附上台泰國旗!」一文及表示期待未來台泰有更多的交流內文,引來各國網友熱議,在推特引起數萬人的轉推,而使泰國民眾對台灣桃園市長鄭文燦有更多認識。因此,鄭文燦20日捐贈泰國防疫物資的這項行動,也被視為向泰國網民實現「未來台泰有更多的交流」承諾,爭取更多台泰兩國人民的友誼。

▲出席捐贈活動人士。(圖/市府提供)

鄭文燦說,台灣在防疫工作上做了相當重要貢獻,也寫下防疫典範。泰國移工來台灣工作比例相當高,桃園占28.5%人數達1萬6千多人。而台商在泰國投資很多項目,如興紡織在柬埔寨廠除了做牛仔褲代工,也有防護衣、口罩代工,這次要特別感謝泰金寶董事長許勝雄,還有桃園企業聯合會及世外桃源基金會成員,以極短時間集資完成捐贈;如興紡織也立即調整生產排程,在有國外訂單的需求下,立刻調出3萬件提供泰國、桃園,不只「Taiwan Can Help!」也是「Taoyuan Can Help!」防疫國家隊不論是在台灣或在海外的台商,心情是一樣的,希望能為世界貢獻一己之力。

▲桃園捐泰1萬5千件防護衣。(圖/市府提供)

出席捐贈儀式的與會人員包括:立委黃世杰、秘書處處長顏子傑、勞動局長陳靜航、新聞處長詹賀舜、工商投資發展策進會總幹事陳家濬、經濟發展局副局長黃穗鵬。貴賓包括泰國貿易經濟辦事處代表通才、泰國貿易經濟辦事處副代表陸譽升、外交部政務次長徐斯儉、外交部亞東太平洋司副司長蘇瑩君,桃園企業代表包括桃園企業聯合會名譽會長暨泰金寶科技董事長許勝雄、世外桃源文教公益基金會暨世紀鋼鐵董事長賴文祥、桃園企業聯合會理事長暨聲寶董事長陳盛沺、如興公司董事長陳仕修等均一同出席活動。

