3確診海軍官兵桃園趴走有戴口罩　收到細胞簡訊者須自主健康管理14天

▲鄭文燦公布3確診海軍官兵桃園趴走活動史。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

海軍敦睦艦隊磐石艦驚爆24名官兵確診感染新冠肺炎，其中案397及案402兩人設籍桃園，設籍屏東的案420，因到桃園找朋友並入住，市府經完成3人疫調和活動史後，20日進行全面大消毒。市長鄭文燦指出，上述個案活動時皆有戴口罩；另中央流行疫情指揮中心已開始發送細胞簡訊，近距離接觸者收到簡訊後須進行自主健康管理14日。

▲▼3名海軍官兵桃園趴走活動史。（圖／市府提供）

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鄭文燦20日於防疫專案會議，公布敦睦艦隊設籍桃園及到桃園找朋友的3名官兵疫調及活動史，包括案397及案402的活動史，並與中央流行疫情中心確認複查，完成接觸者匡列及掌握。

鄭文燦說明，案397男性於4月15日晚間自國防大學政戰學校，從台北捷運北投站搭乘捷運至台北車站，並轉乘區間車至桃園車站，16日下午至桃園誠品書店，據此市府已匡列28人進行居家隔離。

▲3名海軍官兵桃園趴走點進行全面大消毒。（圖／市府提供）

案402女性活動史則位於嘉義及高雄，惟4月16日自高鐵嘉義站搭乘高鐵至桃園站，並於17日徒步至家樂福，市府也匡列5人進行居家隔離。針對前揭案例，由於涉及跨縣市疫調，市府也同步通知嘉義縣政府、高雄市政府，後續中央流行疫情指揮中心會再次進行疫調複查，讓內容更詳實。

另，設籍屏東的案420，4月16日、17日前往桃園市龜山區體育大學，找朋友並入住宿舍，同時間也去附近商家用餐、剪頭髮，並陪同友人至林口長庚醫院就診等，市府正進行案例軌跡複查，進一步了解接觸個案。

鄭文燦說，上述個案活動時皆有戴口罩，其接觸地點，包括車站、誠品書店、家樂福，平日已進行相關消毒作業，為求周延審慎，市府衛生局、環保局及經發局會同業者針對案例軌跡涉及的公共區域部分再次進行消毒。而誠品書店及家樂福經協調已確定於今（20）日閉館消毒1日。另中央流行疫情指揮中心昨（19）日晚間9點已開始發送細胞簡訊，近距離接觸者收到簡訊後須進行自主健康管理14日。

鄭文燦表示，根據來自屏東的案420活動史，市府今早已與國立體育大學校長邱炳坤確認活動史，其涉足的樸園宿舍套房，目前正進行消毒作業，接觸者已匡列，其它早餐店、理髮店及麵食館也須進行消毒，另林口長庚醫院則按院方規定處置。

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