　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鄭文燦「面憂憂」！　視察確診海軍官兵桃園趴走地點消毒作業

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鄭文燦視察確診海軍官兵遊逛點消毒作業

▲鄭文燦臉色沈重，視察確診官兵遊逛點大消毒作業。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

嚴密防疫數月，因2設籍桃園確診海軍官兵遊逛地點曝光後，引發市民關注，市長鄭文燦一早聽取完成疫調的衛生局，公布官兵在桃園的活動地點後，臉色沈重由環保局長呂理德、衛生局長王文彥、經發局長郭裕信、桃園區長陳玉明等陪同，到桃園區統領百貨，視察全面消毒作業；而統領百貨也在臉書貼出休館一日的訊息。▲鄭文燦視察確診海軍官兵遊逛點消毒作業

▲市府進行全面大消毒作業。（圖／市府提供）

市府指出，案397曾到過桃園區統領百貨的誠品書店停留約45分鐘，今日全館休館消毒一日；案402的主要活動區域在嘉義跟高雄，在桃園的部分則到過八德區家樂福購物，市府已同步通知嘉義及高雄的衛生局，八德家樂福亦封館一天進行全館消毒。

▲鄭文燦視察確診海軍官兵遊逛點消毒作業

統領百貨臉書PO出休館訊息。（圖／翻攝官網）

另有關設籍屏東的案420，曾到桃園訪友，到過體育大學及樸園宿舍，以及至周邊三處店家消費，也曾陪同朋友到林口長庚醫院就診，市府已協調體育大學針對這部分先行進行消毒，衛生局疫調人員也將通知相關店家依照作業規範進行消毒工作。

針對居家隔離部分，市府已完成案397居家隔離28位、案402居家隔離5位，至於案420涉及桃園的部分正在重新計算隔離人數中，市府將持續瞭解個案活動史進行居家隔離工作，並公布後續處理情形。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
海軍確診曾到「某風景區」2小時　新竹縣政府公布地點
啦啦隊女神怒問前男友「跟我復合你猶豫？」　網轟公主病…她親曝
快訊／國防部證實：磐石艦377成員有70人看診　5人曾發燒
屁孩攔車打「健身教練」　亮出甩棍遭1秒反摔…女友慘叫：手放開
海軍偷跑抓到了！高雄、台南疫調「提早一天就下船吃飯逛超商」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本石垣市2新冠確診　姊妹市蘇澳鎮捐3200片口罩送暖

防疫物資開進屏東市！旺旺集團贈1700箱水神

基隆城際轉運站「首支鋼構組立」安裝　林右昌親手鎖固螺栓...歷史性一刻！

鄭文燦「面憂憂」！　視察確診海軍官兵桃園趴走地點消毒作業

新冠引發糧食危機！花蓮研發米穀粉製麵食品　口感佳近期上市

防疫一把罩　台南市消防局獲企業贈捐C級防護衣100組

防疫做好做滿！台中市警交大上下班採人臉辨識系統

非洲豬瘟死豬屢襲外島　台南動保處：養豬農民仍應加強戒備

「這輩子跟定香蕉」　屏東新埤青農林怡宏加入新蕉農團隊

弱勢比率全國最高！疫情衝擊雪上加霜　台東補助金超前發放

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

日本石垣市2新冠確診　姊妹市蘇澳鎮捐3200片口罩送暖

防疫物資開進屏東市！旺旺集團贈1700箱水神

基隆城際轉運站「首支鋼構組立」安裝　林右昌親手鎖固螺栓...歷史性一刻！

鄭文燦「面憂憂」！　視察確診海軍官兵桃園趴走地點消毒作業

新冠引發糧食危機！花蓮研發米穀粉製麵食品　口感佳近期上市

防疫一把罩　台南市消防局獲企業贈捐C級防護衣100組

防疫做好做滿！台中市警交大上下班採人臉辨識系統

非洲豬瘟死豬屢襲外島　台南動保處：養豬農民仍應加強戒備

「這輩子跟定香蕉」　屏東新埤青農林怡宏加入新蕉農團隊

弱勢比率全國最高！疫情衝擊雪上加霜　台東補助金超前發放

疫情搗亂？台商依資金匯回專法回台　財長：只能達低標

就是要你好看！LG釋出「LG Velvet」官方影片　4色可選、有3.5mm耳機孔

張震暴瘦「臉凹陷2個洞」鬍子頭髮全剃光！《緝魂》檢察官造型曝光

花蓮高爾夫志工研習營揭幕　6位獅子會會長出席聲勢壯

alice+olivia口罩印上標誌性Stace Face圖案　還能幫忙做公益

糟糕！吸引力低　近六成的民眾不為振興抵用券而住宿

保持距離「心很靠近」！聲林《黑夜總會過去》製作曝光

奧運首批台將／桌球一姊鄭怡靜延期不擔心　放慢腳步自我提升

玫瑰少年離世20年…葉永鋕的痛還在！潘文忠要孩子們「為自己的樣子驕傲」

Suzuki全新斗南展示中心正式開幕　全台銷售據點逐步到位

地方熱門新聞

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

磐石艦官兵確診　一個案為雲林人足跡橫跨南北

台中市府公布3人確診軍士官詳細足跡

高雄檢疫所救護車進入！1人就醫篩檢中

台中3確診官兵　足跡遍及竹苗中雲

屏東縣證實　敦睦艦隊1官兵確診

即／台南02:41碰一聲3.1地震　居民驚醒

確診官兵2人設籍桃園！市府急疫調

8確診官兵在高雄！高雄業者封館消毒

中市府政風處60人居家自主管理

新光三越緊急宣布20日閉館全面大消毒

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

盧秀燕：會好好照顧台中確診孩子

更多熱門

相關新聞

屏大3學生接觸確診官兵居家檢疫

屏大3學生接觸確診官兵居家檢疫

屏東大學20日早上針對海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，其中1名確診官兵曾經到過該校，校方得知訊息後立即啟動疫調，釐清其接觸史，並進行環境消毒作業。由於確診個案接觸過3位同學，都已居家隔離檢疫，與他們間接接觸的20同學和9教職員則自主健康管理。

海軍確診個案到台南吃壽喜燒、唱KTV　時間軸曝光！

海軍確診個案到台南吃壽喜燒、唱KTV　時間軸曝光！

退將點破「海軍隱匿心態」：憋很久了

退將點破「海軍隱匿心態」：憋很久了

警示簡訊長這樣「曾和確診者在同地」嚇爆

警示簡訊長這樣「曾和確診者在同地」嚇爆

敦睦艦隊兩確診曾喝咖啡　85度C停業14天

敦睦艦隊兩確診曾喝咖啡　85度C停業14天

關鍵字：

鄭文燦海軍官兵遊逛桃園消毒統領確診

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

新北兵推　若社區感染就禁足21天

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面