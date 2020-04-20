鄭文燦「面憂憂」！　視察確診海軍官兵桃園趴走地點消毒作業

▲鄭文燦臉色沈重，視察確診官兵遊逛點大消毒作業。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

嚴密防疫數月，因2設籍桃園確診海軍官兵遊逛地點曝光後，引發市民關注，市長鄭文燦一早聽取完成疫調的衛生局，公布官兵在桃園的活動地點後，臉色沈重由環保局長呂理德、衛生局長王文彥、經發局長郭裕信、桃園區長陳玉明等陪同，到桃園區統領百貨，視察全面消毒作業；而統領百貨也在臉書貼出休館一日的訊息。

▲市府進行全面大消毒作業。（圖／市府提供）

市府指出，案397曾到過桃園區統領百貨的誠品書店停留約45分鐘，今日全館休館消毒一日；案402的主要活動區域在嘉義跟高雄，在桃園的部分則到過八德區家樂福購物，市府已同步通知嘉義及高雄的衛生局，八德家樂福亦封館一天進行全館消毒。

▲統領百貨臉書PO出休館訊息。（圖／翻攝官網）

另有關設籍屏東的案420，曾到桃園訪友，到過體育大學及樸園宿舍，以及至周邊三處店家消費，也曾陪同朋友到林口長庚醫院就診，市府已協調體育大學針對這部分先行進行消毒，衛生局疫調人員也將通知相關店家依照作業規範進行消毒工作。

針對居家隔離部分，市府已完成案397居家隔離28位、案402居家隔離5位，至於案420涉及桃園的部分正在重新計算隔離人數中，市府將持續瞭解個案活動史進行居家隔離工作，並公布後續處理情形。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以