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鄭文燦加碼1萬份500元電子旅遊券　紓困振興桃園觀光工廠及食品業

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▲桃園加碼1萬份500元電子旅遊券

▲祥儀企業捐贈科技寶防疫武士32台。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防疫也要紓困並振興經濟，桃園市長鄭文燦20日於接受「桃園市觀光工廠暨食品業振興座談會及協進會會員捐贈」活動中表示，市府全力協助桃園觀光工廠及食品等業者，納入中央紓困計畫，爭取包括營業補助、紓困貸款以及員工薪資等補助措施，也預計搭配中央振興措施，加碼推出1萬份500元電子旅遊券，與業者共渡疫情難關。

▲桃園加碼1萬份500元電子旅遊券

▲鄭文燦宣布加碼1萬份500元電子旅遊券，紓困振興桃園觀光工廠及食品業。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，為強化經濟振興方案力道，市府將以住宿桃園旅宿的旅客為對象，加碼推出面額500元的桃園市電子旅遊券共計1萬份，相關計畫已經研擬完成，將搭配中央酷碰卷振興方案一同推出，未來民眾可在合作店家進行全額折抵，包括觀光工廠、文化館、商圈夜市等。

▲桃園加碼1萬份500元電子旅遊券

▲鄭文燦說，桃園市政府預計搭配中央振興措施，加碼推出1萬份500元電子旅遊券。（圖／市府提供）

另桃園市65歲以上市民，憑市民卡至觀光工廠參觀，亦可獲得社福點數補助；稅收部分，因觀光工廠受到疫情影響減損營業額，將視減損程度減免地價稅、房屋稅課徵；市府也預計於疫情後與觀光工廠促進發展協助共同規劃大型活動，盼再創桃園觀光工廠奇蹟。

▲桃園加碼1萬份500元電子旅遊券

鄭文燦同時在座談會中，感謝桃園觀光工廠促進發展協會捐贈防疫物資，包括：源友企業捐贈濾掛式咖啡1萬包、台灣雅聞生技捐贈芬多精透明皂2,500個、祥儀企業捐贈科技寶防疫武士32台、宏亞食品捐贈新貴派大格酥5,000份、手信坊公司捐贈防疫食品1萬3,000份。

包括經濟部工業局副局長楊伯耕、文化部文化資源司專門委員李長龍、經濟部中部辦公室視察許世燦、工業技術研究院經理蔡秀如、市府經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、地稅局長姚世昌、就業服務處長劉玉儀、勞動局副局長李賢祥、衛生局主任秘書林國甯、文化局專委張至敏、桃園市伴手禮協會理事長陳兆義、桃園觀光工廠促進發展協會理事長暨金格食品總經理林世閎、榮譽理事長暨祥儀機器人夢工廠董事長蔡逢春、榮譽理事長暨郭元益糕餅博物館副總經理郭建偉及各觀光工廠代表均一同出席活動。

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