桃園防疫升級！國中新生入學分流報到　消毒藥劑濃度加倍

▲教育局長高安邦表示，2020學年度國中新生入學採分流報到。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全面防堵疫情，桃園市政府20日持續召開防疫會報，教育局長高安邦表示，2020學年度國中小新生入學報到，教育局採取線上、郵寄報到，或分散、分流人潮等方式辦理。其中國小新生報到已順利完成；國中新生報到時間，總量管制學校為4月26日、非總量管制學校為5月2日，將比照國小新生報到方式辦理。

▲環保局長呂理德說明桃園的環境消毒作業。（圖／市府提供）

另外，為因應疫情未來可能的發展，教育局也將舉行跨校、跨教室的線上教學模擬演練。環保局長呂理德表示，環保署修訂「社區防疫公共環境消毒指引」，其中消毒藥劑（漂白水/次氯酸鈉）濃度由500ppm改為1,000ppm，主要以交通場站、大型營業場所、人潮聚集民生熱點、學校、民眾洽公機關及其他配合疫情需要消毒地點等處為重點。

▲衛生局長王文彥表示，截至4月19日，新冠肺炎確診桃園累計50例。（圖／市府提供）

此外，環保署所訂定的「營業場所自主環境消毒參考指引」，也由經發局轉知百貨賣場、餐廳及其他營業場所業者，針對服務櫃台、餐桌椅、電梯按鈕、各式觸摸式設備、手扶梯、手推車、兒童遊樂設施、電話筒及其他經常接觸之任何表面，加強消毒工作；消毒頻率為每日至少1次，若來客數較多則應提高頻率；也建議使用漂白水（濃度500ppm），以拖把或抹布作用15分鐘以上，再以濕拖把或抹布擦拭。

衛生局長王文彥表示，截至4月19日，新冠肺炎確診桃園累計50例，居家隔離列管人數為60人、居家檢疫列管人數為1,161人；敦睦艦隊爆發群聚感染，其中2例設籍桃園，市府將做好疫調工作，防堵社區傳播疫情。

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