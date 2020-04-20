沈榮津台語答詢挨罵！廖國棟爆氣：用大家都聽得懂的國語回復

▲ 廖國棟要求沈榮津備詢以國語回答。（圖／翻攝國會轉播）



記者蔡文鈴／台北報導

經濟部長沈榮津20日赴立法院經濟委員會備詢，針對「營業額衰退50%以上之艱困企業紓困之資格認定及他國發放現金與我國振興券兩者優缺點」進行報告。不過，召委廖國棟對於沈榮津以台語回答相當不滿，質詢過程中要求暫停，並表示，「用大家都聽得懂的國語回復我的詢問。」

廖國棟質詢時表示，到底有沒有要發現金至今都還未定案，而沈榮津以台語說，「有喔！我們已經發現金1035億喔！」未料，廖國棟對於沈榮津以台語答詢不滿，要求對方，「你以後盡量用國語說明清楚，用大家都聽得懂的國語回復我的詢問。」

隨後，沈榮津皆以國語回答。廖國棟詢問什麼條件可以領現金？沈榮津說，勞動部跟衛福部都有一整個機制，主要針對經濟弱勢還有小型商家。

至於酷碰券有沒有限制條件，沈榮津說還在收集意見，因為這是往後振興要用的，而廖國棟則提問，「我有朋友要買房子1600萬，可不可以用酷碰券赴他的4分之1？」沈榮津頓了一秒後回答，「跟瑋員報告，這個時候不是用來製產的啦！」

不過廖國棟認為，這也是帶動產業刺激消費啊，整個系統都被紓困啦，相當堅持必須要發現金。

此外，針對質詢時使用語言，召委廖國棟提醒「用國語質詢」，並表示接到意見「鄉下一直打電話罵我說，（質詢）用他們聽不懂的台語來回覆。」