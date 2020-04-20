堅持發現金！　廖國棟妙問沈榮津：買1600萬房可不可以用酷碰券付4分之1

▲經濟委員會，立委廖國棟質詢經濟部長沈榮津。（圖／翻攝國會轉播）



記者蔡文鈴／台北報導

國內針對紓困振興方案採現金、酷碰券並行，振興產業。國民黨立委廖國棟20日在經濟委員會質詢時提到，「我朋友要買房子1600萬，可不可以用酷碰券付4分之1？」經濟部長沈榮津則回應，這不是用來置產的啦！

國民黨團堅持紓困振興必須發放現金，而民進黨團則認為要發現金可以但必須針對弱勢，到底紓困是否排富，藍綠雙方仍未達成共識。

廖國棟認為，到底有沒有要發現金至今都還未定案，而沈榮津則說，「有喔！我們已經發現金1035億喔！」未料，廖國棟對於沈榮津以台語答詢不滿，要求對方，「你以後盡量用國語說明清楚，用大家都聽得懂的國語回復我的詢問。」

廖國棟詢問什麼條件可以領現金？沈榮津說，勞動部跟衛福部都有一整個機制，主要針對經濟弱勢還有小型商家。

不過廖國棟強調，經濟弱勢是要全面看所有經濟弱勢民眾，不是只有產業而已，沈榮津則說，如果現金還是失業，這也是很嚴重的的議題喔。

廖國棟表示，「紓困很重要酷碰券我也同意，但現在還是要發現金，現金跟酷碰券之間是相助的，互相拉抬的」，沈榮津再重申，「我們要發現金也要紓困，也要酷碰券，現在紓困現金已經發了！」

至於酷碰券有沒有限制條件，沈榮津說還在收集意見，因為這是往後振興要用的，而廖國棟則提問，「我有朋友要買房子1600萬，可不可以用酷碰券付他的4分之1？」沈榮津頓了一秒後回答，「跟委員報告，這個時候不是用來置產的啦！」但廖國棟認為，這也是帶動產業刺激消費啊，整個系統都被紓困啦，相當堅持必須要發現金。

此外，針對質詢時使用語言，召委廖國棟提醒「用國語質詢」，並表示接到意見「鄉下一直打電話罵我說，（質詢）用他們聽不懂的台語來回覆。」