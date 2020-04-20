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「嘻嘻！嘻嘻！嘻嘻嘻！」　新加坡總理夫人何晶突然謎樣貼文

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記者王致凱／綜合報導

新加坡總理夫人何晶先在在臉書寫下神秘「Errrr...」貼文惹議後，20日晚間又再度於臉書發表謎樣貼文，通篇貼文只有大量的「嘻嘻嘻」字眼，又說自己笑到在地上打滾，讓外界疑問究竟有什麼好開心的。

▲▼新加坡總理夫人何晶謎樣貼文。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲新加坡總理夫人何晶臉書謎樣貼文。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

何晶在臉書寫下大量謎樣「嘻嘻嘻、嘻嘻嘻」（Heehee），又寫道「說真的，各位，這世界有時候非常有趣！嘻嘻嘻，等等，我笑得在地上打滾。」但並未說明到底是什麼事情讓她這麼開心。除此之外，何晶還在2小時內轉貼超過70篇新聞。

何晶上次以「呃...」（Errrr...）評價台灣捐贈口罩一事，引發宣然大波，當時也曾大量轉貼新聞，似乎有意掩蓋爭議貼文。不過何晶此次又突然發出謎樣貼文，網友紛紛留言說，「還以為你帳號被盜了」、「你還好嗎」、「什麼事情那麼好笑？」、「有什麼東西秀逗了嗎？」

事實上，根據新加坡衛生部20日公布數據，當地一口氣新增1426起確診病例，創下單日新增確診紀錄；數據顯示，新加坡已經成為東南亞確診數最多國家，累計確診達8014人，超越菲律賓和印尼。

對此，何晶稍早前也轉貼新聞表示，「很好」、「我們會盡量讓每個人接受採驗」；她說，如果人們看見一隻蟑螂，會知道暗處還躲藏更多蟑螂，「假如看見1隻蟑螂意味著有100隻，那麼看見2隻蟑螂不代表200隻，而是100的2次方，也就是10000隻。」

▼新加坡總理夫人何晶。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）。（圖／達志影像／美聯社）

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