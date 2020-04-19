新加坡「防疫模範」失守！266飆升到6588例　CNN揭2輕忽關鍵

▲旅客經過新加坡樟宜機場。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

不到一個月以前，位於東南亞的新加坡被視為抗疫有成的國家之一。如今，星國卻報告6588起病例（19日）；CNN分析指出，疫情爆發的原因，包括該國未能嚴謹看待外籍移工宿舍發生群聚感染，當局又太早輕忽情況。

根據約翰霍普金斯大學數據，自3月17日以來，新加坡確診新冠肺炎（COVID-19）病例數從266飆升到5900以上；截至今（19）日則報告總共6588例。星國人口約570萬，國土面積比紐約市小，因此破千的確診數也可見疫情的嚴重性。

CNN指出，星國確診數激增，其中一個原因在於忽略了移工宿舍的群聚感染事件，另外一個關鍵，則是當局並未實施如封城般的舉措，又低估病毒的傳播速度。

事實上，星國起初積極抗疫，也成功抵住第一波的病毒擴散，政府對於入境者實施隔離與追蹤，同時提高大眾對於疫情的意識。由於初期守住疫情，與其他國家相比，星國民眾普遍過著較正常的生活，企業也照舊開放。

本月病例數大幅增加後，星國僅關閉一些學校與工作場所。許多群聚感染事件都與該國的移工有關，這些族群多數住在擁擠的宿舍，在初期的病毒檢驗中卻似乎遭到政府輕忽。

分析指，比起從頭到尾都實施嚴厲舉措的香港，後來取得較好的成績；星國則是到了後期才祭出更多措施。文末寫道，「新加坡的經驗可見，太早鬆懈可能帶來災難性的後果。」