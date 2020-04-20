滯武漢近3個月！231旅客搭上今晚類包機　20時03分起飛了

▲華航類包機4月20日傍晚抵達上海浦東機場，將接返滯留湖北台灣民眾回家。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者陳政錄／台北報導

第二批湖北類包機中，第一架次共231人於上海浦東機場登機完畢，已於20時03分起飛，預定21時24分返抵台灣桃園機場。這些滯留民眾大部分因新冠肺炎疫情，在武漢或湖北其他城市，一待就是將近3個月，如今終於能回家，直呼「再辛苦都值得。」

搭乘今晚類包機的滯留湖北民眾，多數從昨天清晨開始，就陸續以高鐵、公路、飛機等管道，從所在地啟程前往上海浦東，有媽媽坦言，兩地相距1000多公里，車程14個小時，「暈一路，吐到胃都空了」，還好在台灣政府與各方幫助下，終於能順利回家。

▲▼類包機內畫面曝光。

他們抵達上海浦東機場後，15時30分左右開始辦理登機手續，後過海關前往17號登機門候機，經機組人員、台灣醫護人員確認身分、檢疫，最後有231人完成登機，包括成人193名，小孩33名，嬰兒5名，另加上機組人員14人後，全機合計共245人。

經現場民眾轉述，今晚類包機在辦理登機、檢疫等過程都算是順利，無人員身體不適以致無法搭機情況出現，最後起飛時間為20時03分，較預定時間19時50分稍晚13分鐘。另在該架次起飛後，明天同時間還將有一架次的類包機待執行。

據了解，本批由海基會接洽，中華航空執飛的定點定時指定航班（類包機），分別安排20、21日晚上兩架次，從上海浦東機場飛台灣桃園機場，按照陸委會說法，兩架次各可載運230人左右，460位旅客名額日前已報名額滿，考量名單動態變化，海基會逐一聯繫確認，具體人數在起飛前確定，並依民眾需要進行調整。

▲滯留湖北台灣人在登機前就自備防護服，避免從武漢到上海長途移動中被感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天雖坦言，檢疫所「很快就要滿了。」但目前總體數量還夠，也在積極布建中，希望用精密計算，在有效場域裡面，盡量讓同類的（返台民眾類型）在同一個區域，讓相互交叉感染可能降到最低。

按照陳時中說法，返台民眾都必須集中檢疫所隔離14天，密切觀察健康情形，期滿才能出關。後續也會視民眾需求，決定是否繼續安排航班接返。

在此之前，為接返因疫滯留的湖北台灣人，兩岸政府經協商，於2月3日、3月10日啟動兩批三架次武漢→桃園直飛專案「包機」；另於3月29、30日，由台灣方面發動兩架次「類包機」，成功自湖北接返975位滯留台灣人返台。

票價方面，本次第二批兩架次類包機，票價與3月29、30日的第一批兩架次類包機相同，分別為12歲以上2100元（人民幣，下同，約合新台幣8946元），2到12歲為1700元，2歲以下200元，另為避免民眾證件過期事件重演，海基會也先行聯繫協處。

類包機是建立在兩岸原有定點定時航班的基礎上，於武漢與湖北各城市解除通道管制下，讓滯留民眾自行前往上海搭機。

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