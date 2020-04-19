婚後感情差…她上網取暖！爽戰完網友「月經沒來」崩潰：懷孕怎辦　綠帽夫氣炸

▲鄭姓人妻上網交友，還與網友嘿咻，事後還傳訊，「懷孕怎麼辦」，讓丈夫氣炸提告。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／基隆報導

鄭姓人妻因與李姓丈夫感情不睦，於是用交友軟體尋求慰藉，而認識了邱姓小王，並發展成為男女朋友，還到對方住處嘿咻，事後還因擔心懷孕，傳訊息給對方，「我月經還沒來，萬一懷孕怎麼辦？」等語。李男事後發現2人姦情氣得報警，而法官也各判2人2個月徒刑；李男對邱男提出民事求償，法官也判邱男須賠償10萬元。

判決書指出，鄭女與李男2015年結婚，但婚後2人感情並不好，結婚2年就離婚。不過，在2人還未離婚前，李男就懷疑鄭女紅杏出牆，但一直沒找到證據，直到離婚後，李男才在鄭女手機內看見對方透過交友軟體取暖，還跟邱男有多筆曖昧對話的紀錄。

此外，李男還發現，鄭女還跑到邱男的住處與他嘿咻，鄭女事後還擔心的傳訊，「我的月經還沒來，萬一懷孕怎麼辦！」讓李男頭頂頓時冒出綠光，氣得對鄭女及邱男提告。

法院審理後，根據對話內容認定鄭女與邱男犯行，因此依妨害家庭罪各判2人2個月徒刑、緩刑2年。李男事後再對邱男求償，而法官認為邱男明知鄭女已婚，還與對方發生關係，嚴重侵害了李男的配偶權，因此判他須賠償10萬元。全案可上訴。

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