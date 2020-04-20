房內一條紅內褲！正宮見這幕崩潰…曝小三「超激事蹟」：雙人床桿都斷了

▲正宮回家驚見房內一條紅內褲，雙人床桿還斷了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻因工作關係，婚後仍與丈夫分隔兩地居住，孰料，她2018年1月間返回左營住處，卻驚見床底下竟有女用的紅色內褲、化妝品等物品，就連木製的雙人床床桿竟然都斷裂掉落，她察覺不對勁，細查才知道，老公早已背叛婚姻，一怒之下告上法庭。法院判人夫與小三應連帶賠償正宮25萬元，全案確定。

判決指出，人妻2015年11月23日與丈夫結婚，因為要協助母親農事而住在台中，而人夫則應工作關係無法北調，人妻只好每個月返回高雄左營住處1星期，來維繫夫妻感情。但2018年1月3日她回左營住處時卻發現，客廳木製雙人床下竟有一雙女用紅色拖鞋，床桿還斷裂掉落，房間內還有紅色內褲、化妝品、藍色髮刷等私人物品，大樓管理櫃台甚至有另名女子小乃（化名）的信用卡帳單。

人妻心碎質問丈夫，雖然丈夫否認出軌，但她查閱丈夫的手機及臉書卻發現，丈夫與小乃曾拍下貼臉、親吻照，又公然出雙入對，怒控2人分別在家中床上、墾丁等處發生性行為，侵犯她的配偶權，害她罹患精神障礙疾病，決定提告向2人求償精神撫慰金100萬元。

▲人夫否認發生婚外情，但小乃傳給他的訊息內容秒打臉。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

人夫辯稱，雖然小乃2018年4月4日起為期5天，因學習潛水有一起到墾丁，但2人是分房睡，他2016年10月初罹患帶狀疱疹，醫生吩咐4小時要塗一次藥，當時正宮以有行程為由拒絕南下協助，他只好向小乃求助，另外，雖然小乃曾經在上潛水課期間借宿家中，但2個人1人睡客廳、1人睡房間並無不軌，那些女用物品是當時遺留下來的。

至於木床損壞，人夫則稱，是因為自己體重100多公斤，單腳踩上木床就可以踩崩床架，曖昧合照則是妻子找他們在團體行動中互動的照片大作文章，拍攝時2人並無碰觸臉頰，都是「拍攝角度問題」。

但橋頭地方法院勘驗各項事證後發現，小乃曾傳LINE給人夫，「你自己的離婚問題處理成這樣讓人感到…就是你捨不得她」、「我對你有極大的不安全感，一段感情愛到憔悴就不對了，分手吧！」、「說真的！我一定會想盡辦法離開你」、「我無法接受我的男人處理事情是這麼娘們兒的態度」，判2人應連帶賠償10萬元。

正宮不服判決結果決定上訴。高雄高分院審理後，審酌正宮得知丈夫外遇後，心理受創而罹患急性壓力症候群合併憂鬱症，判人夫與小乃應再給付正宮15萬元，一共25萬元的精神撫慰金，全案確定。

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