海倫清桃逛101被「偷拍私密處」求償100萬　工程師認：很愛長腿短裙妹

▲女藝人海倫清桃日前逛101超市遭變態工程師偷拍裙底私密處。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

越南美女藝人海倫清桃昨晚透過臉書粉絲專頁反映，自己在台北市信義區101大樓內超市購物遭男子尾隨偷拍裙底「拍到私密處安全褲」，立刻拜託警衛幫忙攔人並報警求助，警方逮捕偷拍的謝姓男子，她也配合警方返回三張犁派出所製作筆錄。經警方證實，海倫清桃已向對方提告妨害秘密罪，並求償百萬，希望能遏止這種變態偷拍歪風。





▲女藝人海倫清桃日前逛101超市遭變態工程師偷拍裙底私密處。（圖／翻攝臉書）

海倫清桃事後透過臉書po文還原遭偷拍過程：昨天下午桃子去101買送朋友的生日禮物，買完就去B1吃東西，接著想去超市買點零食回家吃，沒想到剛進超市沒多久一位超市員工姊姊來和我說我被一名男子偷拍裙底，我問那位姊姊是哪個人？姊姊就指著我正後方的男子，我立即轉身過去問他：你在偷拍我嗎？

海倫清桃說：「當下我叫他拿手機給我，他不肯，接著我就請超市的員工找警衛過來，警衛來之後叫他拿出手機來給我看，打開相簿第一段影片發現就是在錄我的裙底，拍到私密處的安全褲。」

▲女藝人海倫清桃日前逛101超市遭變態工程師偷拍裙底私密處。（圖／翻攝臉書）

「事情發生後，101大樓內警衛就通知101的館樓，等了差不多20分鐘館樓過來確認該名男子有偷拍我的裙底影片，問我是否要報警，我就請警衛報警，警察五分鐘就過來，警察問該名男子是否有偷拍，他就回答：『有』他嗚嗚滋滋的『嗯』一聲。」

她說，警察到場後看了影片，確認偷拍的影片，問這名男子在哪裡偷拍，他就帶警察到偷拍的地方（在超市裡的零食區）警察把這名男子帶回警局，她也被請到三張犁派出所來做筆錄。

海倫清桃雖然遭到變態男偷拍，但仍展現資深藝人高EQ風範，事後PO文詢問粉絲：這樣的行為要原諒嗎？畢竟在台灣殺人都免死，這只是偷拍裙底的事件，如果提告，桃子有得要出庭做筆錄，忙了幾次說不定也不會判處什麼處罰，請大家給桃子建議。

據瞭解，女藝人海倫清桃已配合製作筆錄提告並求償1百萬新台幣，涉嫌偷拍海倫清桃的謝姓男子目前在南港科技園區內擔任電子工程師（40歲）警員檢視謝男手機，確認有一段拍攝到海倫清桃裙底私密處影片，謝男坦承自己很喜歡長腿短裙辣妹，平常就喜歡去展場拍攝長腿車模或者打扮亮麗火辣的女COSER，手機內仍有多段不知名女子的腿部、裙底風光影片，警方初判這些影片是美腿控的謝男從網路下載欣賞，未發現有其他被害女性影片，警方18日晚間將他依妨害秘密罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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