　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓胸舔乳強脫褲...誤認她「唉唉叫」是情趣　買春男挨告性侵判無罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲陳男買春被控不顧女子反抗仍硬上，吃上強制性交罪官司，但法官認為他無犯意，判他無罪。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名25歲陳姓男子花錢買全套性交易，不料女子小咪（化名）報完價後，竟抗拒說「你不能這樣子」，但陳男以為是「情趣」，便繼續抓胸、舔乳，甚至將小咪強抱到床上把內褲脫掉「硬上」，被控強制性交罪。但由於小咪下體沒有驗到陳男DNA，前後說法不一，台北地院認為小咪指述有瑕疵，認定陳男確實非故意，因此判他無罪。可上訴。

某論壇網路上刊登著「按摩」廣告，「服務時間70分鐘，除了給你極致的享受，更期待你我的相遇，一起度過一個美好的時光」，並搭配僅穿著低胸內衣、三角內褲的女子，裸露腿部躺於床上，擺出性感姿勢的照片，而正受壓力折磨的陳男，因此深深受到吸引，馬上致電聯繫。

陳男表示，2018年12月間，他抵達小咪租屋處，小咪開門迎接，他先詢問確定全套消費是2小時1200元後，隨即親她、摸她、抱她，小咪說慢慢來，他就把小咪抱到床上，脫她的衣服和內褲，小咪又說「慢慢來等下都給你」，他就用一隻手抓住小咪的的一隻手，此時小咪有掙扎，但他覺得是在調情搞情趣，於是沒停手，然而將生殖器放到小咪的陰道口周圍時，發現小咪確實不願意，他才放開她，而小咪竟說要報警，他頓時腦中一片空白，隨後就跑走了。

陳男承認他當時的行為較為激進，因前女友滿喜歡那樣的對待方式，所以可能他的動作沒有那麼細心、溫柔，在把小咪抱起來時，因重心不穩，手不小心滑掉，且在親吻小咪乳頭、胸部時未控制力道而讓她受傷、有不舒服之感，他想要對小咪道歉。

▲正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿,性侵,嘿咻,做愛。（圖／翻攝自Pixabay免費圖庫）

▲基於前女友習慣，陳男誤以為女子唉叫反抗是在調情，他事後深感抱歉。（示意圖／翻攝自Pixabay免費圖庫）

而小咪警詢時說，當時陳男直接推開她的租屋處的門，然後抓她的胸，之後把她抱起來丟到床上，開始強脫她的內褲，她準備呼救時，卻被陳男用手堵住嘴，雙手也被陳男抓住，陳男就用生殖器侵入她的下體，直到她用力掙扎掙脫後呼叫救命，陳男才落荒而逃。

但小咪偵查中的說法又變了，她證稱，她幫陳男開門後，陳男隨後突然雙手摟她的腰，問她按摩的消費方式，當時她覺得有問題，回答2小時1200元後，陳男就以右手用力抓摸她的左胸致瘀青，被丟到床鋪後，她的內褲被粗暴脫掉，因當時她太緊張，沒有喊不要，只大聲唉唉叫，隨後不知道是陳男的生殖器還是手指插入她的陰道裡，「就覺得有硬硬的東西在動」，強調她沒有同意性交，她都有揮手掙扎、有說「你不可以這樣子」，是陳男強暴。

法官指出，小咪的說法前後不一，且小咪是年過40歲、已婚的中年女性，曾有妨害風化的前科，不知道是用生殖器或手指放入陰道的說法有違常情，又僅在小咪胸上採驗到陳男的DNA，其餘胸罩、內褲、外陰部、陰道深部等處，均未驗出。

法官基於種種跡象，相信陳男主觀上認為2人達成合意性交，誤認小咪的反抗是增加情趣，並無犯罪故意，因此審酌後，判陳男無罪。

►限時下殺！！！

【更多新聞】

「心情不好吃點藥」…地下樂團前主唱供毒出人命！死者母不信：女兒很乖

不繳1.8萬罰款250萬透天厝遭法拍　執行署：基於「公義與關懷」暫緩點交

吳子嘉批高雄氣爆有黑幕　陳菊接受公開道歉…宣判前夕撤告了

ET快訊
啦啦隊女神怒問前男友「跟我復合你猶豫？」　網轟公主病…她親曝
快訊／國防部證實：磐石艦377成員有70人看診　5人曾發燒
屁孩攔車打「健身教練」　亮出甩棍遭1秒反摔…女友慘叫：手放開
海軍偷跑抓到了！高雄、台南疫調「提早一天就下船吃飯逛超商」
嘉市確診官兵「超詳細足跡」公布！來回台南搭自強號　名店嗑鍋+
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗男點「850元燒烤」沒付錢落跑　業者PO網...3店家跳出來：就是他！

快訊／新北五股鐵皮工廠「猛竄大火」！警消馳援灑水搶救中

雲林12人派出所前大亂鬥遭聲押！　斗六分局長「被記過2次」理由曝

爬10米高電桿維修墜落！妻小當場嚇哭　警及時救援安撫送醫

0206大屠殺災戶慘賠40億元！康和期貨2高層挨告背信罪結果出爐

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔…女友高8度慘叫：手放開

越南妻嫌擺攤賣燒烤辛苦　老公「買機票、給1萬零用錢」仍被放生

抓胸舔乳強脫褲...誤認她「唉唉叫」是情趣　買春男挨告性侵判無罪

老王不甘分手埋伏戲院偷拍　艷麗人妻辣椒水伺候「沒看過人家恩愛啊」

涉偷拍女子買咖啡被抓包　他反控OL未經同意就拿走手機「強盜！」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

苗栗男點「850元燒烤」沒付錢落跑　業者PO網...3店家跳出來：就是他！

快訊／新北五股鐵皮工廠「猛竄大火」！警消馳援灑水搶救中

雲林12人派出所前大亂鬥遭聲押！　斗六分局長「被記過2次」理由曝

爬10米高電桿維修墜落！妻小當場嚇哭　警及時救援安撫送醫

0206大屠殺災戶慘賠40億元！康和期貨2高層挨告背信罪結果出爐

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔…女友高8度慘叫：手放開

越南妻嫌擺攤賣燒烤辛苦　老公「買機票、給1萬零用錢」仍被放生

抓胸舔乳強脫褲...誤認她「唉唉叫」是情趣　買春男挨告性侵判無罪

老王不甘分手埋伏戲院偷拍　艷麗人妻辣椒水伺候「沒看過人家恩愛啊」

涉偷拍女子買咖啡被抓包　他反控OL未經同意就拿走手機「強盜！」

糟糕！吸引力低　近六成的民眾不為振興抵用券而住宿

保持距離「心很靠近」！聲林《黑夜總會過去》製作曝光

奧運首批台將／桌球一姊鄭怡靜延期不擔心　放慢腳步自我提升

玫瑰少年離世20年…葉永鋕的痛還在！潘文忠要孩子們「為自己的樣子驕傲」

Suzuki全新斗南展示中心正式開幕　全台銷售據點逐步到位

日本石垣市2新冠確診　姊妹市蘇澳鎮捐3200片口罩送暖

元大人壽再獲ISO 27001資訊安全管理驗證　落實資安管理「3層次防護架構」

殯儀館塞爆「收遺體要等3天」　她被迫在家伴屍冰塊防丈夫發臭

海軍確診曾到「新竹風景區2小時」　地點曝光！他：全程都戴口罩

染疫官兵也搭過！台鐵提升消毒設備「規格比照桃機」　頻率變每2小時一次

社會熱門新聞

快訊／磐石軍艦確診「基隆有1人」　市府上午緊急說明

中和警爆踹屁孩頭　警方密錄器全沒開

11男女叫傳播妹　價錢談不攏對嗆經紀拼輸贏

愛運動難敵新冠肺炎中鏢！磐石軍艦屏東確診4例足跡曝　

驚！北宜重機「無人駕駛」衝下坡　車友看傻眼

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔

「派出所前」幹架　警對空鳴槍逮6人

海倫清桃逛101被偷拍求償100萬　工程師認了

高雄8確診足跡　7館遭封1天！瑞豐夜市宣布延長2天

網傳學生廁所性交照　遭影射學校報警

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

11歲女童被入珠12顆的媽媽男友性侵

竹科男約妹子　見「圖文不符」秒落跑

4歲女兒狂咬指甲！奶音曝「惡父狼行」

更多熱門

相關新聞

老王埋伏戲院偷拍　艷麗人妻辣椒水伺候

老王埋伏戲院偷拍　艷麗人妻辣椒水伺候

50多歲男子阿賢(化名)疑因不甘心和人妻交往沒多久就被分手，還被法院裁定保護令限制不得接近人妻，去年9月間趁人妻和丈夫看完電影離開戲院時，在戲院門口拿手機猛拍，人妻怒嗆「拍什麼，沒看過人家恩愛啊」，還拿出防身用辣椒水噴阿賢，雙方鬧上警局，台北地檢署20日依違反保護令起訴阿賢，嗆辣人妻也被依傷害起訴。

林國權假戀愛真詐欺案無罪去世

林國權假戀愛真詐欺案無罪去世

載少女去喪禮…半路溜進摩鐵！法官判男無罪

載少女去喪禮…半路溜進摩鐵！法官判男無罪

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

石原聰美剛出道是肉肉臉！

石原聰美剛出道是肉肉臉！

關鍵字：

妨害性自主無罪性交按摩全套性交易強制買春

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

新北兵推　若社區感染就禁足21天

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

快訊／高雄公布第二波確診足跡

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

國防部臉書被洗版　網：部長負責

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面