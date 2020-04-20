抓胸舔乳強脫褲...誤認她「唉唉叫」是情趣　買春男挨告性侵判無罪

▲陳男買春被控不顧女子反抗仍硬上，吃上強制性交罪官司，但法官認為他無犯意，判他無罪。（示意圖／123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名25歲陳姓男子花錢買全套性交易，不料女子小咪（化名）報完價後，竟抗拒說「你不能這樣子」，但陳男以為是「情趣」，便繼續抓胸、舔乳，甚至將小咪強抱到床上把內褲脫掉「硬上」，被控強制性交罪。但由於小咪下體沒有驗到陳男DNA，前後說法不一，台北地院認為小咪指述有瑕疵，認定陳男確實非故意，因此判他無罪。可上訴。

某論壇網路上刊登著「按摩」廣告，「服務時間70分鐘，除了給你極致的享受，更期待你我的相遇，一起度過一個美好的時光」，並搭配僅穿著低胸內衣、三角內褲的女子，裸露腿部躺於床上，擺出性感姿勢的照片，而正受壓力折磨的陳男，因此深深受到吸引，馬上致電聯繫。

陳男表示，2018年12月間，他抵達小咪租屋處，小咪開門迎接，他先詢問確定全套消費是2小時1200元後，隨即親她、摸她、抱她，小咪說慢慢來，他就把小咪抱到床上，脫她的衣服和內褲，小咪又說「慢慢來等下都給你」，他就用一隻手抓住小咪的的一隻手，此時小咪有掙扎，但他覺得是在調情搞情趣，於是沒停手，然而將生殖器放到小咪的陰道口周圍時，發現小咪確實不願意，他才放開她，而小咪竟說要報警，他頓時腦中一片空白，隨後就跑走了。

陳男承認他當時的行為較為激進，因前女友滿喜歡那樣的對待方式，所以可能他的動作沒有那麼細心、溫柔，在把小咪抱起來時，因重心不穩，手不小心滑掉，且在親吻小咪乳頭、胸部時未控制力道而讓她受傷、有不舒服之感，他想要對小咪道歉。

▲基於前女友習慣，陳男誤以為女子唉叫反抗是在調情，他事後深感抱歉。（示意圖／翻攝自Pixabay免費圖庫）

而小咪警詢時說，當時陳男直接推開她的租屋處的門，然後抓她的胸，之後把她抱起來丟到床上，開始強脫她的內褲，她準備呼救時，卻被陳男用手堵住嘴，雙手也被陳男抓住，陳男就用生殖器侵入她的下體，直到她用力掙扎掙脫後呼叫救命，陳男才落荒而逃。

但小咪偵查中的說法又變了，她證稱，她幫陳男開門後，陳男隨後突然雙手摟她的腰，問她按摩的消費方式，當時她覺得有問題，回答2小時1200元後，陳男就以右手用力抓摸她的左胸致瘀青，被丟到床鋪後，她的內褲被粗暴脫掉，因當時她太緊張，沒有喊不要，只大聲唉唉叫，隨後不知道是陳男的生殖器還是手指插入她的陰道裡，「就覺得有硬硬的東西在動」，強調她沒有同意性交，她都有揮手掙扎、有說「你不可以這樣子」，是陳男強暴。

法官指出，小咪的說法前後不一，且小咪是年過40歲、已婚的中年女性，曾有妨害風化的前科，不知道是用生殖器或手指放入陰道的說法有違常情，又僅在小咪胸上採驗到陳男的DNA，其餘胸罩、內褲、外陰部、陰道深部等處，均未驗出。

法官基於種種跡象，相信陳男主觀上認為2人達成合意性交，誤認小咪的反抗是增加情趣，並無犯罪故意，因此審酌後，判陳男無罪。

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