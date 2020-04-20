台南確診海軍疫調足跡再追蹤　2度前往高雄、台南超商購物

▲台南市衛生局派員前往台南轉運站進行全面消毒作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

磐石軍艦確診21例個案中，台南軍人個案，曾與友人前往台南新光三越新天地逛街用餐外，曾前往高雄左營及台南轉運站全家超商購物，除新光三越20日緊急閉館後進行全面大消毒外，全家超商部分也列入緊急消毒對象進行消毒。

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新增22例COVID-19（新冠肺炎）確定病例（案399至420）；其中21例為磐石軍艦實習生及軍人，為19男2女，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月14日至18日；磐石軍艦確診21例個案中有1例為台南市男性市民。截至目前為止，台南市確診病例共15例（本土1，境外13，敦睦遠訓1）。

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台南市衛生局指出，該名軍人個案4月16日下午，跟一位友人到台南新光三越新天地吃飯逛街，個案約下午4時至新光三越新天地，從B1搭電梯至6樓翰林茶館購買飲料後，直接至麥當勞點餐後進入公共客席區用餐，下午6時離開麥當勞，搭A區手扶梯至5樓逛一圈並未入櫃購物，搭手扶梯從西門路大門口離開。全程有戴口罩。交通工具是由友人自行開車，回家後沒有出門。4月17日在家中未出門，4月18日上午9時接獲通知，19日中午至台南公園指定地點集合，直到晚上6時才搭上巴士前往檢疫所。

衛生局說，根據疫調足跡，該個案曾於14日前往高雄左營離艦本部最近的全家超商購物，買完之後個案就直接回艦，並沒有到其他地方去，而19日中午前往台南公園，與20多名同袍一起集合等待期間，曾前往台南公園附近台南轉運站全家超商購物，衛生局已於19日晚上將台南轉運站全面消毒。

衛生局說，個案疫調匡列3人，已通知居家隔離，住家已進行消毒，新光三越新天地平日的防疫作為是於入口處設置體溫量測人員及75％酒精提供入館顧客使用，店內工作人員配戴口罩，每日下班後使用清潔劑進行清潔消毒；公共客席區在客人離場後立刻使用 75％酒精消毒桌面。新光三越新天地配合政府防疫工作，19日營業結束後，除上述區域展開重點消毒外，20日閉館1天請清潔公司進行全面消毒，以確保環境與衛生。

台南市衛生局指出，台南市檢疫能量目前足夠，集中檢疫所由中央規劃整備中，隨時可進用，會視狀況需求增加房間數。

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