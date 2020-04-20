染疫官兵疫調抓包「提早一天下船偷跑吃飯逛超商」　海軍回應了

▲海軍敦睦艦隊4月9日返國，船上官兵揮手向港口歡迎他們歸來的官兵致意。（圖／軍聞社）

記者賴文萱／台北報導

敦睦艦隊磐石艦群聚案已累計24人確診，外界質疑軍艦停靠左營港的「隔離期」就有官兵偷下船，但國防部嚴正否認。不過根據台南市和高雄市疫調結果，在解封日的前一天，4月14日就有官兵跑到全家超商購物、至餃子館用晚餐。對此，國防部海軍司令部副司令梅家樹也在指揮中心記者會中做出回應。

外界質疑，現在有很多消息說14日就有人到超商買東西，也有人15日回家1小時就被召回，直到17日才申報。梅家樹對此回應，14日在當日完成相關行程之後，確實有實施相關人員放假，這些是已非輪值人員實施當日放假班，至於是否有人員被召回？他強調，17日之後為配合疫情才有正式因應疫情的召回措施，是否因個人放假返艦，如果能提供更明確資訊，會去更精準回答問題。

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高雄市府衛生局20日召開記者會，宣布第二波確診個案重要活動地點，疫調共新增14處。值得注意的是4月14日晚間6點30分至7點，有官兵出現在左營區翠峰路上的吳媽媽餃子館家常菜，疑似享用晚餐。

台南市衛生局20日指出，該市一名30多歲的確診病例，4月14日就曾離開軍艦到附近全家超商購物，15日正式解封下船，再從左營搭乘計程車回到台南住所。

海軍敦睦艦隊於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後在公海航行近30天，4月9日結束行程返回台灣。國防部考量疫情嚴峻，要求官兵和實習生於艦上隔離6天，至4月15日確認艦上所有人員身體健康，宣布解除隔離、放行下船。

高雄市立委劉世芳19日表示，收到左營當地里長爆料，在敦睦艦隊隔離的6天期間竟有官兵下船趴趴走，出現在附近的小吃店和超商，更沒配戴口罩群聚聊天。

根據《聯合報》報導，海軍艦指部對此嚴正否認，駁斥官兵偷跑傳聞，反問「根本沒架梯怎下船？」同時強調沒有任何外人上船，全體人員共744名官兵及實習生。