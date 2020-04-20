防疫做好做滿！台中市警交大上下班採人臉辨識系統

▲台中市警局交通大隊上下班由原先的指掌紋辨識，自4月開始，改為人臉辨識系統 。（圖／台中市政府警局提供）

記者白珈陽／台中報導

因應新冠肺炎疫情，台中市警局交通大隊上下班由原先的指掌紋辨識，自4月開始，改為人臉辨識系統，阻絕員警手部接觸，保護員警健康；而市警交大計程車及交通事故服務中心的服務櫃檯也增設透明隔板，減少民眾與員警第一線接觸及飛沫，大幅降低感染風險。

▲台中市警交大新設人臉辨識系統。

「自己先做好防疫安全，才能保護人民！」台中市警交大表示，原先同仁上下班考勤系統均須透過手指掌紋辨識系統，而目前正值防疫期間，此系統容易造成傳染破口，因此自4月起新增設人臉辨識系統，免於按壓指掌紋，完全阻隔員警手部的接觸，達到零傳染風險。

▲台中市警交大於戶外區增設洗手台，大大降低感染風險。

此外，中市警交大計程車及交通事故服務中心的服務櫃檯提升至2.0版，服務櫃台採用透明隔板，減少民眾與員警第一線接觸及飛沫傳染，也於戶外區增設洗手台，大大降低感染風險。

中市警交大提醒，防疫安全首要就是「勤洗手」，多注意個人衛生、平時勤洗手，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疾病。交通警察大隊大隊長林沐弘說，已囑咐員警在執行防疫勤務時，務必做好自身安全防護，照顧好自己才有能力保護人民，胼手胝足共同來防止新冠肺炎疫情擴散。

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