　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防疫做好做滿！台中市警交大上下班採人臉辨識系統

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／台中市政府警局提供）

▲台中市警局交通大隊上下班由原先的指掌紋辨識，自4月開始，改為人臉辨識系統 。（圖／台中市政府警局提供）

記者白珈陽／台中報導

因應新冠肺炎疫情，台中市警局交通大隊上下班由原先的指掌紋辨識，自4月開始，改為人臉辨識系統，阻絕員警手部接觸，保護員警健康；而市警交大計程車及交通事故服務中心的服務櫃檯也增設透明隔板，減少民眾與員警第一線接觸及飛沫，大幅降低感染風險。

▲▼ 。（圖／台中市政府警局提供）

▲台中市警交大新設人臉辨識系統。

「自己先做好防疫安全，才能保護人民！」台中市警交大表示，原先同仁上下班考勤系統均須透過手指掌紋辨識系統，而目前正值防疫期間，此系統容易造成傳染破口，因此自4月起新增設人臉辨識系統，免於按壓指掌紋，完全阻隔員警手部的接觸，達到零傳染風險。

▲▼ 。（圖／台中市政府警局提供）

▲台中市警交大於戶外區增設洗手台，大大降低感染風險。

此外，中市警交大計程車及交通事故服務中心的服務櫃檯提升至2.0版，服務櫃台採用透明隔板，減少民眾與員警第一線接觸及飛沫傳染，也於戶外區增設洗手台，大大降低感染風險。

中市警交大提醒，防疫安全首要就是「勤洗手」，多注意個人衛生、平時勤洗手，並減少用手觸碰眼口鼻，才能遠離疾病。交通警察大隊大隊長林沐弘說，已囑咐員警在執行防疫勤務時，務必做好自身安全防護，照顧好自己才有能力保護人民，胼手胝足共同來防止新冠肺炎疫情擴散。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

台中男偕妻到大甲溪捕魚　手機放老婆身上...他獨闖上游溺斃！

快訊／台中外埔模具工廠大火　濃煙竄出全面燃燒！警消全力灌救

小吃店兩桌客人口角引發10人大亂鬥　警快打壓制法辦7人

ET快訊
啦啦隊女神怒問前男友「跟我復合你猶豫？」　網轟公主病…她親曝
快訊／國防部證實：磐石艦377成員有70人看診　5人曾發燒
屁孩攔車打「健身教練」　亮出甩棍遭1秒反摔…女友慘叫：手放開
海軍偷跑抓到了！高雄、台南疫調「提早一天就下船吃飯逛超商」
嘉市確診官兵「超詳細足跡」公布！來回台南搭自強號　名店嗑鍋+
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本石垣市2新冠確診　姊妹市蘇澳鎮捐3200片口罩送暖

防疫物資開進屏東市！旺旺集團贈1700箱水神

基隆城際轉運站「首支鋼構組立」安裝　林右昌親手鎖固螺栓...歷史性一刻！

鄭文燦「面憂憂」！　視察確診海軍官兵桃園趴走地點消毒作業

新冠引發糧食危機！花蓮研發米穀粉製麵食品　口感佳近期上市

防疫一把罩　台南市消防局獲企業贈捐C級防護衣100組

防疫做好做滿！台中市警交大上下班採人臉辨識系統

非洲豬瘟死豬屢襲外島　台南動保處：養豬農民仍應加強戒備

「這輩子跟定香蕉」　屏東新埤青農林怡宏加入新蕉農團隊

弱勢比率全國最高！疫情衝擊雪上加霜　台東補助金超前發放

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

日本石垣市2新冠確診　姊妹市蘇澳鎮捐3200片口罩送暖

防疫物資開進屏東市！旺旺集團贈1700箱水神

基隆城際轉運站「首支鋼構組立」安裝　林右昌親手鎖固螺栓...歷史性一刻！

鄭文燦「面憂憂」！　視察確診海軍官兵桃園趴走地點消毒作業

新冠引發糧食危機！花蓮研發米穀粉製麵食品　口感佳近期上市

防疫一把罩　台南市消防局獲企業贈捐C級防護衣100組

防疫做好做滿！台中市警交大上下班採人臉辨識系統

非洲豬瘟死豬屢襲外島　台南動保處：養豬農民仍應加強戒備

「這輩子跟定香蕉」　屏東新埤青農林怡宏加入新蕉農團隊

弱勢比率全國最高！疫情衝擊雪上加霜　台東補助金超前發放

糟糕！吸引力低　近六成的民眾不為振興抵用券而住宿

保持距離「心很靠近」！聲林《黑夜總會過去》製作曝光

奧運首批台將／桌球一姊鄭怡靜延期不擔心　放慢腳步自我提升

玫瑰少年離世20年…葉永鋕的痛還在！潘文忠要孩子們「為自己的樣子驕傲」

Suzuki全新斗南展示中心正式開幕　全台銷售據點逐步到位

日本石垣市2新冠確診　姊妹市蘇澳鎮捐3200片口罩送暖

元大人壽再獲ISO 27001資訊安全管理驗證　落實資安管理「3層次防護架構」

殯儀館塞爆「收遺體要等3天」　她被迫在家伴屍冰塊防丈夫發臭

海軍確診曾到「新竹風景區2小時」　地點曝光！他：全程都戴口罩

染疫官兵也搭過！台鐵提升消毒設備「規格比照桃機」　頻率變每2小時一次

地方熱門新聞

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

磐石艦官兵確診　一個案為雲林人足跡橫跨南北

台中市府公布3人確診軍士官詳細足跡

高雄檢疫所救護車進入！1人就醫篩檢中

台中3確診官兵　足跡遍及竹苗中雲

屏東縣證實　敦睦艦隊1官兵確診

即／台南02:41碰一聲3.1地震　居民驚醒

確診官兵2人設籍桃園！市府急疫調

8確診官兵在高雄！高雄業者封館消毒

中市府政風處60人居家自主管理

新光三越緊急宣布20日閉館全面大消毒

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

盧秀燕：會好好照顧台中確診孩子

更多熱門

相關新聞

國研院輝達攜手供抗疫專案免費使用90天

國研院輝達攜手供抗疫專案免費使用90天

國研院國網中心今（20）日宣布，與繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）攜手，在台灣AI雲上提供Parabricks基因定序軟體，讓申請科技抗疫專案的研發者可以無償免費使用90天。

搭今晚類包機　湖北台人自備防護服

搭今晚類包機　湖北台人自備防護服

屏大3學生接觸確診官兵居家檢疫

屏大3學生接觸確診官兵居家檢疫

誰下令敦睦艦隊出航？　吳斯懷：總統一定知道並且同意

誰下令敦睦艦隊出航？　吳斯懷：總統一定知道並且同意

宜蘭縣再澄清：收治磐石鑑確診5人，非宜蘭籍

宜蘭縣再澄清：收治磐石鑑確診5人，非宜蘭籍

關鍵字：

新冠肺炎台中市警交大人臉辨識系統

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

新北兵推　若社區感染就禁足21天

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

快訊／高雄公布第二波確診足跡

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

確診官兵1人在嘉義　5接觸者採檢

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

不甩韓國瑜「防疫穿雲箭」？小港郵局不排除照常營業

泰女「剝皮火烤」石虎炫耀遭通緝

國防部臉書被洗版　網：部長負責

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面