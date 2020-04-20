敦睦艦隊確診足跡遍全台　宜蘭縣再澄清：收治5人，非宜蘭籍

▲敦睦艦隊（如圖）5人在宜蘭確診隔離，5人非設籍宜蘭且無宜蘭旅遊史。（圖／國防部提供）

記者游芳男／宜蘭報導

敦睦艦隊新增21例新冠肺炎確定病例；船上700多人分別送各地檢疫所連夜採檢後，其中，5人在宜蘭某醫院確診隔離，宜蘭衛生局經初步調查，這5人非宜蘭人且無宜蘭旅遊史，而分送宜蘭採驗105人中，100人已在蘭陽檢疫所收置。

宜蘭衛生局表示，敦睦艦隊700名實習生及軍人分送到全國各檢疫所，蘭陽檢疫所收置個案皆由專車運載送達，未在宜縣有其他活動足跡，有關19日中央公告確診個案中，部分確診者收置宜蘭縣，確診者由救護專車送達專責醫院負壓隔離病房治療中，車輛直接走專用車道，與一般病人無接觸，救護專車執勤完畢皆進行完整清潔消毒，宜環保局已針對檢疫所周邊完成消毒，防疫工作滴水不漏，請民眾切勿過度恐慌。

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衛生局強調，蘭陽檢疫所由中央疫情指揮中心直接指揮調度，中央會依照最高規格檢疫處理，縣府各單位也會積極協助各項防疫工作，並與中央並肩作戰，把疫情保持在平穩、可控制的狀態，共同守護全民的健康，防疫非常時期，感謝縣民的配合，也請大家多多體諒。

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