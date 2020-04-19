海軍副司令鞠躬！確診24人全台跑…女立委怒：一個都躲不掉

記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍敦睦艦隊中，有24人確診新冠肺炎。海軍副司令梅家樹中將19日鞠躬道歉，國防部亦將組專案小組追查。對此，立法院外交及國防委員會召集委員呂玉玲氣憤地說，「該究責的一個都躲不掉！」

國防部副部長上將張哲平19日表示，敦睦出航前有準備3萬片口罩，但磐石艦、康定艦與岳飛艦3月5日出港，3月12日抵達帛琉港口後，參加當地活動的官兵均未配戴口罩。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會上，海軍司令部副司令梅家樹鞠躬道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）



直到18日出現3名確診案例，其中2人為政戰學院學生，1人為艦隊士官，均為敦睦艦隊的一員，目前艦隊700多人已集中到各地檢疫所篩檢。

其中，24例中的8例在高雄漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球館以及小港郵局等7處；台中部分為清水、沙鹿及龍井；北部為宜蘭。

▼海軍到帛琉沒戴口罩，還跟正妹牽手跳舞。（圖／翻攝周民淦周民淦臉書）



▼今日確診數達22人，其中21人都是磐石艦群聚感染。（圖／曾梓倩製）



針對海軍防疫問題，國民黨立委、立法院外交及國防委員會召委呂玉玲表示，現在應該先調查感染源究竟從何而來，在調查清楚前都不該談究責問題，但是「該究責的一個都躲不掉！」

呂玉玲幫海軍緩頰，表示敦睦為海軍主政的業務，與外交系統中的友邦接洽及國安系統有關，外交部及國安會應說明是否受到外交壓力才在疫情期間如期舉行；此外，預定於22日的外交及國防委員會議程中，安排國防部針對此事進行報告。

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