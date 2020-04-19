敦睦艦隊遭指防疫破口　李豔秋疑：真的只去帛琉嗎？有沒有秘密任務？

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎，24名確診病例都集中在磐石艦上，外界關注為何要在防疫時期出航，是否隱匿疫情，皆讓本次出航任務蒙上陰影。對此，資深媒體人李艷秋提出六個關鍵問題，要求海軍及國防部誠實回答。

李豔秋19日在臉書批評國防部「不是超前部署，是沒有部署」，尤其嚴重的是，敦睦艦隊靠岸後，全艦官兵就地解散，各自回到社區，從北到南到澎湖都有他們的足跡；不可思議的是，全台老百姓戒慎恐懼謹守防線，破口的竟然是保家衛民的軍隊。

針對這次國軍染疫，李艷秋認為「海軍及國防部責無旁貸，不能有任何隱匿」，並要求誠實回答以下關鍵問題：

1.防疫如同作戰，軍隊對於防疫的教育做了什麼？前三個確診案例，除了一人向醫官反映，其餘兩例都有症狀但未告知醫官，證明官兵根本欠缺對病毒的常識，對異常症狀也毫無警覺性。

2.艦隊在出發前，長官們對目的地的疫情充分掌握了嗎？據疫情指揮中心的說明，艦隊在回程時，才與指揮中心聯絡，詢問船舶靠岸有甚麼規定，這證明艦隊出航前，根本沒有連絡疫情中心蒐集足夠資料，就貿然出發。

3.4/15官兵下船前，海軍對700多人做了哪些健康管理？有沒有虛應故事？

4.在外國幾乎都封閉陸空交通的時期，誰決定敦睦艦隊要出航？為什麼？

5.敦睦艦隊真的只去了帛琉嗎？有沒有秘密任務未公布？

6.軍中生活如此緊密，每人每天卻分不到一個口罩，國防部連這件事都不敢反應嗎？三軍統帥把口罩到處送人做外交，自己的子弟兵卻暴露在高風險的感染環境裡，這是哪門子的邏輯呢？

李豔秋說，敦睦艦隊群聚感染會引發甚麼後果？不知道，但該負責的，不必以「目前防疫為重，責任日後追究」來塘塞，這過程中誰決策不當、管理不善、教育宣導擺爛，就趕快負起責任來，否則誰相信我們的軍隊有戰爭應變的能力？

▲蔡英文9日至左營軍港歡迎海軍敦睦遠航訓練支隊返國。（圖／翻攝總統府flickr）

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