敦睦艦隊一確診　我國即刻助帛琉疫調、匡列接觸者追病源

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）



記者陶本和／台北報導

本次前往友邦帛琉的「敦睦遠航支隊」，截至19日有24例確診新冠肺炎。在感染源方面，外界質疑涉及帛琉政府的外交友邦壓力，而有難言之隱，同時國軍也有被拿來祭旗的味道，質疑承襲過去「國防布」的隱匿陋習。

據了解，在15日確定掌握船上有確診時，疫情指揮中心立即透過外交部、駐帛琉大使館的協助，聯繫帛琉政府；在第一時間針對政府官員、外交單位、可能接觸者進行匡列。

對於外界揣測，不能公布感染源的主因，攸關於友邦的壓力。涉外人士說，事實上這個層面的影響並不大，因為帛琉政府長期受台灣醫療上的協助，過去這段期間也多次向我國表達感謝之意；此外，當地新光醫院是我方主要醫療單位，這段期間包括疫調工作，都與帛方合作，接下來如果要進一步做篩檢，也會由該單位、駐外使館一起協助帛方。

另外，針對國軍被質疑有隱匿的嫌疑，據指出，軍聞社在4月15日的報導「黃總長主持海軍敦睦遠航結訓典禮 慰勉官兵任務辛勞」一文，被外界質疑刪文，但事實上，軍聞社並未刪除此文，內文也點出，，參謀總長黃曙光肯定全體人員，在任務期間，謹守防疫措施一事。

內情人士說，如果高層早知有狀況，或是疑似確診情形，應該不至於會讓參謀總長在公開場合談及防疫的相關議題；不過，不可諱言的是，多少有輕忽的狀況。

據指出，從指揮中心所公開的資訊，艦上的學官們可能起初有感冒求診，醫官也是依照感冒程序篩流感，但沒有篩到，就變成一般感冒的投藥；船上不同於一般社區診所，且官兵多年輕，症狀並不明顯，服用藥物後症狀減輕，而導致輕忽的可能。

▼海軍敦睦艦隊中的盤石艦爆發新冠肺炎疫情，國軍出動消毒。（圖／國防部提供）



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