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台中3官兵接觸22人！喝咖啡、逛家樂福、吃牛排　「詳細足跡時間表」全曝光

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▲台中市政府公布3名確診軍士官所到過的地方。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中副市長令狐榮達公布3名確診軍士官所到過的足跡。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

海軍敦睦艦隊爆發首宗艦隊群聚感染，台中有3名軍士官確診，已由中央安排入住負壓隔離病房，3人共接觸22人，都已居家隔離，市政府並主動公布3人足跡，不但密切追蹤，足跡也已全面消毒，請民眾勿須恐慌，注意勤洗手、戴口罩、保持社交距離等個人防護措施。

台中市政府19日下午緊急召開「官兵確診案例說明」記者會，副市長令狐榮達、秘書長黃崇典、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋共同出席，並公布台中確診3案例足跡，向外界說明市府因應作為。

令狐榮達指出，政風處1名同仁曾開車去接染疫士官，2人還一起喝了大約1小時的咖啡，該員工已居家隔離，同一辦公地點的60名同仁也已居家自主健康管理，辦公室全面清潔消毒，市府將採高標準防疫作為，降低疫情風險。

吳志超表示，市府持續在公共區域進行消毒，由沙鹿、清水2個清潔區隊同時出動，針對3案例涉及場所全面消毒，日後會再視疫情狀況，增加消毒的範圍和頻率。

至於確診3例所涉足跡，曾梓展說，案38是住在清水的23歲軍艦實習生，4月15日下船後，搭乘火車從軍營到新左營火車站，再搭乘高鐵至烏日站，4月17日身體不適就醫，經醫院通報採檢確診後，目前收治於負壓隔離病房。該案返家後，活動範圍僅有家裡與診所，目前匡列接觸者7名都居家隔離中，沒有不適症狀。

案39是住在沙鹿的28歲男正職士官，4月15日下船後，自凹子底搭乘捷運至左營高鐵站，再搭高鐵回台中烏日站，之後搭巴士到台中榮總站下車，由市府同事開車載走，2人到沙鹿區85度C英才店喝咖啡，4月16日與母親到家樂福沙鹿店購物，4月17日自己再到華得來清水店買飲料，4月18日由軍方救護車載送就醫採檢，並收治於負壓隔離病房中，目前匡列接觸者5名。

案40也是27歲的男士官，4月15日隨船返港後，由家人開車到左營接送，先到雲林縣外婆家，再返回台中，4月16日到歐奇牛排沙鹿店用餐，4月17日開車先到苗栗女友家中，又到新竹某風景區散步，最後到苗栗商場購物，晚間返回台中住家，4月18日已在負壓隔離病房治療中，匡列接觸者10名。

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