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多國海軍染疫！我敦睦艦隊確診24例　美羅斯福號660例、法戴高樂號1081例

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▲▼敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

▲敦睦艦隊日前停靠帛琉。（圖／翻攝中華民國駐帛琉大使館臉書）

記者陶本和／台北報導

中華民國海軍敦睦艦隊19日累積達24人確診新冠肺炎。綜觀全球各國的海軍，美國羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）就有660人確診，而法國戴高樂航母則有1081人確診。

敦睦艦隊磐石艦成為防疫破口，中央流行疫情指揮中心18日漏夜採檢700多名官兵，再揪出21人確診，分別為19男、2女，加上昨日確診的3人，共有24人染疫。

相較於其他國家海軍的狀況，根據《美國海軍學院新聞網》（USNI news）日前的報導，羅斯福號已有94％的官兵完成了新型冠狀病毒篩檢，陽性共有660人，陰性則為3920人。

而美國海軍目前也還正在追查認疫情爆發的起源，目前確認艦上前2起病例是海軍航空隊第11航空聯隊的2名人員。

▼美軍羅斯福號停泊在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）

▲▼羅斯福號停泊在關島。（圖／翻攝美國海軍臉書）

另外，根據《法新社》報導，法國國防部長帕麗（Florence Parly）表示，戴高樂號與打擊群共2300名官兵當中，已有2010人接受篩檢，其中1081人呈現陽性。

帕麗表示，這上千名確診官兵有545人出現新型冠狀病毒相關症狀，24人已送往醫院治療，至於陰性官兵則都在隔離。

不過弔詭的是，戴高樂號爆出疫情的原因仍然是個謎，因為該艦先前進行了3個月的部署任務，除了3月13日至16日在法國西北部布雷斯特停靠外，皆從未與外界接觸。對此，目前尚在調查，是否在3月13日之前病毒就已在船上官兵潛伏。

▼戴高樂號航空母艦（Charles de Gaulle, R91）。（圖／路透社）

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