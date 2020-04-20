確診敦睦艦兵搭「近滿座國光客運」返基隆　市府清查同班車37人

記者郭世賢／基隆報導

中央傳染病統計資料系統查詢系統網站，20日更新基隆市確診從6人增為7人，基隆市政府稍早召開記者會說明，新增確診一例為「敦睦專案」居住在基隆市的士兵，接觸者目前匡列6人，均為家屬並已居家隔離，市長林右昌呼籲，搭乘17日晚上21時20分左右搭乘從台北往基隆的國光客運乘客，主動跟市府防疫專線02-2427-6154或1922聯絡，基隆市政府全面清查同班乘客，確保大家健康。

▲ 敦睦艦兵確診「基隆有1人」搭近滿座國光客運返回基隆，市府全面清查同班乘客。（圖／記者郭世賢翻攝）

請繼續往下閱讀...

林右昌表示，因個案全程均遵照規定，全程配戴口罩，且返家後並未外出或到其他公共場所，雖然經疫調評估後，風險相對較低，面對疫情我們絕不能存有一絲僥倖的心態！為讓市民能安心、放心，他已下令必須用最高標準來面對處理。

林右昌說，除了國光客運已每日均針對場站與車輛進行消毒之外，環保局也針對個案曾行經的區域，進行全面消毒工作，同時也請衛生局要求國光客運司機，比照公主郵輪遊覽車司機居家隔離進行健康管理。

▲ 基隆市確診人數再添1人，從6人增加到7人。（圖／擷取自「傳染病統計資料查詢系統」網站）

此外，經調查該班國光客運，共有37名乘客（含司機），幾近滿坐。雖然目前搭乘公共運輸工具，已全面量測體溫並須戴口罩，但為了不要有任何疏漏，林右昌已指示調閱國光客運車上監視錄影帶，請17日晚上21時20分左右搭乘台北往基隆的國光客運乘客，能主動跟市府防疫專線02-24276154或1922聯絡，衛生局與警察局將協助比對坐在確診個案週遭民眾，實施居家隔離工作，確保大家健康與安全。

該確診個案，於4月15日上午下船後，即搭部隊交通車返回海軍陸戰隊學校，17日下午18時55分搭乘高鐵自左營返回台北，21時20分左右轉搭國光客運返回基隆，21時50分左右下車後即步行返家，沒有搭乘本市任何公共運輸工具或計程車，中間也沒有到過其他公共場所，返家後，即在家中休息沒有外出。18日早上接獲通知後，於中午時間由部隊派車，統一接送至北部某檢疫所接受集中檢疫及完成採檢，後於19日確診。

確診個案並無出現不適症狀，目前已由集中檢疫所送至醫院隔離治療中。針對大家可能會擔心確診個案，是否曾在社區活動，有無社區傳播風險的問題，個案返家後並未外出，活動範圍僅限於家中，行蹤相當單純。

目前6名同住家人，均在居家隔離中，皆無不適症狀，防疫人員亦已完成手機設定、居家隔離注意事項衛教及發送市長暖心關懷包，將持續關懷並追蹤健康狀況。林市長呼籲，疫情絕對不容輕忽，只要放鬆警覺心就可能前功盡棄，我們每個國民都是最棒的「台灣隊」，大家團結合作，就一定可以戰勝疫情！

・神級保養