防疫也要免積淹水痛苦　林姿妙：宜蘭防汛整備準備好了

▲汛期將屆，防疫也要防颱，林姿妙視察武暖抽水站。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣即將進入汛期（5月至11月），近年來由於全球極端氣候，在豪大雨及颱風的影響下，易造成積淹水災情，宜蘭縣長林姿妙19日前往視察礁溪武暖抽水站，並指示水利資源處同仁在汛期期間，要隨時嚴陣以待，讓宜蘭縣免於積淹水痛苦，盼能未雨綢繆、事先預防以保障縣民生命財產安全。

宜縣府目前總共管理46台移動式抽水機、81條區域排水、18條縣管河川、70處閘門及17座抽水站，每年皆編列預算，進行全縣的防汛整備，包含水利建造物維護管理、防汛備料準備、開口契約之簽訂、抽水站新建工程及河道清疏工作。

而在得子口溪、美福排水與冬山河等易淹水之防汛熱點地區，宜縣府已陸續更新抽水站體設施，並完成大型移動式抽水機預佈規劃，在汛期時每週進行試車運轉及保養，並即時監控水情，加強與自主防災社區保持聯繫，提前抽排預防。

另外，為確保移動式抽水機及抽水站能正常運作，水利資源處已指派專人每週巡查縣內河川與區域排水，並依巡查及測量結果進行清淤工作，以利及早發現缺失，儘速改善。

林姿妙19日視察之武暖抽水站，是在2019年1月報竣完工後，經歷山竹、利其馬及米塔等颱風考驗，皆能發揮防洪功能，有效保護居民免於淹水之苦。此次視察抽水站其抽排功能皆相當良好，最後，林姿妙也特別向抽水站工作人員表達肯定與感謝之意並期許所有水利資源處同仁為宜蘭縣民做好防汛工作。

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