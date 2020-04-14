鑑識照變黑白...羅東工地「蠟化女屍」傳靈異！初判死亡超過3個月

▲具靈異色彩的羅東工地「蠟化女屍」（上圖為發現地），解剖初判死亡超過3個月將協尋。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣府在羅東靖廬舊址進行重劃工程，8日上午怪手開挖整地時，意外挖出了一具腐爛情況相當嚴重，已出現屍蠟現象，只要稍微移動就會裂解女性遺體，檢警解剖初判死亡超過3個月將公告協尋，而女屍被發現後，鑑識拍攝遺體，也傳出照片由彩色變黑白等靈異事件。

羅東靖廬舊址進行重劃工程，據現場工人透露，其實7日就有人在現場看到流浪狗叼著不明物體到處亂竄，沒想到8日怪手整地挖出的竟然會是人類的遺骸。死者身材矮小，遺體挖出時都是汙泥。檢方9日下午完成初步相驗，遺體身軀大致完整，疑似有被肢解、雙手被捆綁等跡象。

但由於腐爛、沾染汙泥、蠟化等情況嚴重，加上還有野狗破壞與怪手整地等，讓遺體可能已經被外力破壞，不排除有他殺嫌疑，警方也將調閱監視器、清查失蹤人口比對，希望能盡早找出死者身分。另，警方查訪時，有人說先前有個身材矮小的女街友，用紙箱在當地夜宿，體型與警方描述吻合，死者是否可能是這名女街友，警方正釐清中。

女屍重見天日過程離奇，還一度傳出鑑識拍攝遺體，照片由彩色變黑白、以及照片中遺體模糊但旁邊景物相當清晰等靈異事件。

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