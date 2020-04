影響遠超金融海嘯　陸學者：疫情催生「新全球化」

▲疫情對全球化影響遠超金融海嘯,國際金融危機十年一遇。(示意圖/路透)

記者任以芳/綜合報導

新冠肺炎(COVlD-19)持續在全球蔓延,中國人民大學國際關係學院教授、國際事務研究所所長王義桅分析,這次疫情對全世界的影響遠超金融海嘯,國際金融危機十年一遇,對於全球公共衛生危機則是百年一遇,當疫情過後,將催生新的全球化。

王義桅表示,這次疫情是繼911恐怖襲擊和2008年金融危機後,21世紀第三次也是最大的一次經濟、金融和社會衝擊。法、德等國領導人稱疫情是幾十年來最大挑戰。從空間維度看,金融危機主要是全球化的金融市場遭受衝擊,疫情蔓延211個國家和地區。國際勞工組織(International Labor Organization)也說,這不再只是一場全球公共衛生危機,還是一場嚴重的就業市場和經濟危機。

▲疫情過後世衛組織將變得更重要(示意圖/路透社)

針對疫情可能改變全球現狀,王義桅表示,近日,《世界是平的:一部二十一世紀簡史》(The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century)作者湯馬斯•佛里曼(Thomas L. Friedman)在《紐約時報》(The New York Times)發表專欄文章《我們新的歷史分界線:新冠前世界與新冠後世界》。人類文明史也是一部不斷應對病毒挑戰的歷史。疫情過後,公共衛生變數會和氣候變化一樣,成為當代社會生產、生活思維邏輯中的常量,深入影響全球化邏輯。政黨意識形態將改變,國際規則改寫,世衛組織今後可能會被放在與IMF、世界銀行、經合組織等一樣重要的位置看待。

未來,新冠病毒全球大流行,全球化的劇本會變化?王義桅回應,法國經濟和財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)從表示,新冠肺炎疫情是「全球化遊戲規則改變者」。其實,疫情衝擊下,不只是全球化的規則正在改變,全球化的內容也正在改寫。在全球性危機面前需更多關注那些應對能力相對較弱的國家。

▲大陸學者王義桅指出,疫情當前,只有全球團結會是最好方式。(示意圖/路透社)

王義桅指出,「戰勝關乎各國人民安危的疫病,團結合作是最有力的武器。可直到現在,華盛頓有些精英還沒有醒過來。」美國智庫「外交關係協會」會長哈斯(Richard Haass)的觀點是比較持平的,他認為「後新冠病毒世界」

不會是一個無法辨識的世界,大瘟疫加速或延遲原來的歷史趨勢,而不是重新塑造世界秩序。

舉例來說,伴隨疫情在「全球大流行」,抗病毒藥物及疫苗研發的國際合作與競爭如火如荼進行,全球公共衛生治理制高點的爭奪加劇。創新能力與創新模式競爭,成為未來大國競爭的重要內容。各國的公共衛生應急管理體系,探索超大城市現代化治理,都會推動完善治理體系和治理能力。