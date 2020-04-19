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影響遠超金融海嘯　陸學者：疫情催生「新全球化」

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▲中美10月談判若有實質進展，那麼中國大陸的經濟表現或能持續反彈。（圖／路透）

▲疫情對全球化影響遠超金融海嘯，國際金融危機十年一遇。（示意圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）持續在全球蔓延，中國人民大學國際關係學院教授、國際事務研究所所長王義桅分析，這次疫情對全世界的影響遠超金融海嘯，國際金融危機十年一遇，對於全球公共衛生危機則是百年一遇，當疫情過後，將催生新的全球化。

王義桅表示，這次疫情是繼911恐怖襲擊和2008年金融危機後，21世紀第三次也是最大的一次經濟、金融和社會衝擊。法、德等國領導人稱疫情是幾十年來最大挑戰。從空間維度看，金融危機主要是全球化的金融市場遭受衝擊，疫情蔓延211個國家和地區。國際勞工組織（International Labor Organization）也說，這不再只是一場全球公共衛生危機，還是一場嚴重的就業市場和經濟危機。

▲▼經濟,GDP。（圖／路透社）

▲疫情過後世衛組織將變得更重要（示意圖／路透社）

針對疫情可能改變全球現狀，王義桅表示，近日，《世界是平的：一部二十一世紀簡史》（The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century）作者湯馬斯•佛里曼（Thomas L. Friedman）在《紐約時報》（The New York Times）發表專欄文章《我們新的歷史分界線：新冠前世界與新冠後世界》。人類文明史也是一部不斷應對病毒挑戰的歷史。疫情過後，公共衛生變數會和氣候變化一樣，成為當代社會生產、生活思維邏輯中的常量，深入影響全球化邏輯。政黨意識形態將改變，國際規則改寫，世衛組織今後可能會被放在與IMF、世界銀行、經合組織等一樣重要的位置看待。

未來，新冠病毒全球大流行，全球化的劇本會變化？王義桅回應，法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）從表示，新冠肺炎疫情是「全球化遊戲規則改變者」。其實，疫情衝擊下，不只是全球化的規則正在改變，全球化的內容也正在改寫。在全球性危機面前需更多關注那些應對能力相對較弱的國家。

▲▼反送中衝擊聖誕經濟　平安夜餐廳訂位率「只有50％」。（圖／路透社）

▲大陸學者王義桅指出，疫情當前，只有全球團結會是最好方式。（示意圖／路透社）

王義桅指出，「戰勝關乎各國人民安危的疫病，團結合作是最有力的武器。可直到現在，華盛頓有些精英還沒有醒過來。」美國智庫「外交關係協會」會長哈斯（Richard Haass）的觀點是比較持平的，他認為「後新冠病毒世界」
不會是一個無法辨識的世界，大瘟疫加速或延遲原來的歷史趨勢，而不是重新塑造世界秩序。

舉例來說，伴隨疫情在「全球大流行」，抗病毒藥物及疫苗研發的國際合作與競爭如火如荼進行，全球公共衛生治理制高點的爭奪加劇。創新能力與創新模式競爭，成為未來大國競爭的重要內容。各國的公共衛生應急管理體系，探索超大城市現代化治理，都會推動完善治理體系和治理能力。

 
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