疫情衝擊兩岸空運　「廈台海運」補缺口...第一季吞吐量增51.5%

▲疫情讓廈台海運運貨量大增。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者曾俊豪／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，兩岸航班多處停飛，接連帶動海運成長。最新數據顯示，廈台客貨滾裝航線今年第一季共完貨櫃箱2591標箱，比去年同期增長51.5%，補足非常時期下兩岸貨運的缺口。

《新華社》報導，廈門海關、廈門國際郵輪母港集團公布數據，今年前三個月，廈台客貨滾裝航線完成貨櫃箱吞吐量分別為1192標箱、592標箱、807標箱，比去年同期分別增長26.3%、39.3%、136.7%。

廈門海關指出，貨量增長一方面是廈台客貨滾裝航線提升服務，另一方面，則是滿足新冠肺炎疫情對兩岸空中運力造成的缺口。

廈門海關舉例，像是時效要求較高的兩岸快件，在廈門海關協調下，碼頭、船方推出特殊時期「組合式」措施，發揮廈台客貨滾裝航線「中遠之星」輪「夕發朝至」的效率優勢，讓兩岸快件不斷向航線聚集，光是三月份，中遠之星航線承載的海運快件量便成長3.7倍。

廈門海關介紹，為增加效率，他們還運用新的監管舉措，像是提前申報、不見面審批、隨約隨檢、即查即放等，讓廈台客貨滾裝航線進口通關時間整體減少11.47%，出口通關時間減少62.09%。加上東渡郵輪中心服務廈台客貨滾裝航線的堆場正式啓用，也為廈台兩岸散貨、冷鏈等多種業務發展奠定基礎。