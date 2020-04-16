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美軍祭「移動禁令」防疫　國防院：中國對台動武可能性低

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▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦日前出現在台灣東部海域。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

為嚴防新冠疫情，美軍已被下達移動禁令，時限最長達60天。在此敏感時刻，國防院週報指出，中國利用此時間製造灰色地帶事端的可能性提升，但對台發動軍事戰爭的可能性低，因為對內，復工以及可能出現的第二波疫情是官方關注重點；對外，則是當前國際形勢不利對台動武、且中國缺乏對台動武的正當性。

財團法人國防安全研究院日前發布《國防安全週報》第92期，探討「南韓國防部應對新冠疫情」、「中國推動復工復產的意涵」、「國軍不對稱戰力及兵力投資之評估」以及「駐外美軍移動禁令與 對台灣可能衝擊之研析」。

關於駐外美軍移動禁令，國防院研究員章榮明在報告中指出，移動禁令發布後，美軍軍機於3月2 日、26日、27日、31日與4月8日，在我國周邊執行共計5次巡弋任務，顯示移動禁令目前對我國的影響低。然而，仍不可忽視對岸的一舉一動。

他以為灰色地帶與武力犯台兩點說明。首先，在駐外美軍移動禁令發布前，中國軍機、艦的行動均具有騷擾的性質，此類騷擾行動若持續進行或擴大規模，可能擦槍走火，甚至產生低強度武裝衝突。因此， 在美國發布駐外美軍移動禁令後，中國可能在灰色地帶製造糾紛，用以測試美國反應，並視情況決定是否進一步造成「既成事實」。

至於武力犯台，章榮明認為，解放軍發動對台戰爭的可能性低，因為在中國輸出醫療物資，卻因品質問題引起許多國家不滿，此種國際氛圍下，除非中國孤注一擲，否則對台動武的可能性不高。

▲▼傳遼寧艦晚間打開AIS通過台海。（圖／翻攝MarineTraffic）

▲遼寧艦日前打開AIS通過台海。（圖／翻攝MarineTraffic）

再者，則是中國缺乏對台動武的正當性，台灣並未採取破壞兩岸現狀（status quo）的作法，因而並未製造兩岸緊張甚至危機，中國貿然對台動武，無法宣稱具有正當性。加上此次疫情期間，台灣的防疫表現優異，獲得全世界國家的高度讚譽，並對外捐贈口罩，「中國若在此時對台動武，等於是冒天下之大不諱。」

章榮明還提到，對台動武若出師不利，也將削弱中國領導人威信；復工才是中國近期的優先事項；加上中國可能得應付第二波疫情出現等，都是對岸目前不會利用美軍移動禁令期間對台動武的依據。

國防安全研究院是國防部智庫，前身為「國防智庫籌備處」，現設有7個研究所及1個中心，主要為增進國防安全進行研究分析、提供政策資訊諮詢、拓展國防事務交流合作、促進國際戰略溝通對話。今年1月入選美國賓州大學《全球智庫指數報告》（ Global Go To Think Tank Index Report）最佳新興智庫名單。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲國防院研究報告認為，解放軍此時對台動武可能性低。（圖／CFP）

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