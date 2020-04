美軍祭「移動禁令」防疫　國防院：中國對台動武可能性低

▲遼寧艦日前出現在台灣東部海域。(圖/CFP)

記者曾俊豪/綜合報導

為嚴防新冠疫情,美軍已被下達移動禁令,時限最長達60天。在此敏感時刻,國防院週報指出,中國利用此時間製造灰色地帶事端的可能性提升,但對台發動軍事戰爭的可能性低,因為對內,復工以及可能出現的第二波疫情是官方關注重點;對外,則是當前國際形勢不利對台動武、且中國缺乏對台動武的正當性。

財團法人國防安全研究院日前發布《國防安全週報》第92期,探討「南韓國防部應對新冠疫情」、「中國推動復工復產的意涵」、「國軍不對稱戰力及兵力投資之評估」以及「駐外美軍移動禁令與 對台灣可能衝擊之研析」。

關於駐外美軍移動禁令,國防院研究員章榮明在報告中指出,移動禁令發布後,美軍軍機於3月2 日、26日、27日、31日與4月8日,在我國周邊執行共計5次巡弋任務,顯示移動禁令目前對我國的影響低。然而,仍不可忽視對岸的一舉一動。

他以為灰色地帶與武力犯台兩點說明。首先,在駐外美軍移動禁令發布前,中國軍機、艦的行動均具有騷擾的性質,此類騷擾行動若持續進行或擴大規模,可能擦槍走火,甚至產生低強度武裝衝突。因此, 在美國發布駐外美軍移動禁令後,中國可能在灰色地帶製造糾紛,用以測試美國反應,並視情況決定是否進一步造成「既成事實」。

至於武力犯台,章榮明認為,解放軍發動對台戰爭的可能性低,因為在中國輸出醫療物資,卻因品質問題引起許多國家不滿,此種國際氛圍下,除非中國孤注一擲,否則對台動武的可能性不高。

▲遼寧艦日前打開AIS通過台海。(圖/翻攝MarineTraffic)

再者,則是中國缺乏對台動武的正當性,台灣並未採取破壞兩岸現狀(status quo)的作法,因而並未製造兩岸緊張甚至危機,中國貿然對台動武,無法宣稱具有正當性。加上此次疫情期間,台灣的防疫表現優異,獲得全世界國家的高度讚譽,並對外捐贈口罩,「中國若在此時對台動武,等於是冒天下之大不諱。」

章榮明還提到,對台動武若出師不利,也將削弱中國領導人威信;復工才是中國近期的優先事項;加上中國可能得應付第二波疫情出現等,都是對岸目前不會利用美軍移動禁令期間對台動武的依據。

國防安全研究院是國防部智庫,前身為「國防智庫籌備處」,現設有7個研究所及1個中心,主要為增進國防安全進行研究分析、提供政策資訊諮詢、拓展國防事務交流合作、促進國際戰略溝通對話。今年1月入選美國賓州大學《全球智庫指數報告》( Global Go To Think Tank Index Report)最佳新興智庫名單。

▲國防院研究報告認為,解放軍此時對台動武可能性低。(圖/CFP)