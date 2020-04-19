嘉義縣餐飲業防疫衛生稽查　共計91家業者受檢

▲衛生局針對餐飲業進行防疫衛生稽查 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為防堵新冠肺炎疫情擴散，避免引發群聚感染，嘉義縣衛生局成立「防疫期間加強餐飲業稽查專案」，針對轄區餐廳展開防疫衛生稽查，並勸導業者配合衛生福利部「COVID-19(武漢肺炎)」修訂的「社交距離注意事項」，共查核91家餐廳(館)。

依食品安全衛生管理法規定，餐飲業者應遵守食品良好衛生規範準則，作業中(必要時)應佩戴口罩，防止口沫污染食品；手部應依6大步驟洗手及消毒保持清潔，工作中若有其他可能污染手部之行為後，應立即洗淨後再工作。

衛生局因應防疫政策，加強稽查轄內餐飲業者計91家，稽查內容包括佩戴口罩情形、手部清潔、作業場所張貼洗手方法標示、設置洗手乳等洗手設備施，以及廁所標示「如廁後應洗手」字樣，同時並宣導口罩類型可選擇布質、紙質或活性碳口罩等一般口罩即可，不須使用醫療口罩。

衛生局呼籲餐飲業者開放自助取餐檯架上加裝防飛沫污染設施，店內明顯處張貼「夾菜時請勿交談」等醒語，並提供民眾洗手設備。並提醒民眾配合衛生福利部修訂「社交距離注意事項」，保持1.5公尺，有發燒或上呼吸道症狀民眾，請做好自主管理，儘量在家休息，不要進入擁擠的公眾場所。用餐時避免共用餐具，進食時不要交談，交談時請先佩戴口罩，用餐高峰時間可考慮外帶，降低病毒傳染風險。

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