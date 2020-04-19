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仁德檢疫男「七進七出」惹怒黃偉哲！衛生局重罰70萬…罰單寄到人又失聯

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▲台南市仁德區潘姓男子，居家檢疫期間7度外出跑步、購物，被衛生局以1次1罰，每次裁罰10萬元計，共裁罰70萬元最重。（圖／資料照，下同）

▲潘姓男子檢疫期間仍無視禁令外出運動、購物。（圖／資料照）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市仁德區一名潘姓男子日前自對岸返國，依規定必須進行為期14天的居家檢疫，豈料潘男卻無視防疫禁令，多次擅自外出、落跑，甚至當里長到家查訪時還一度狡辯、否認，誇張態度引起市長黃偉哲震怒，下令依次開罰，累計共裁罰70萬元；但當衛生局寄出罰單後，才赫然發現潘男人又失聯，目前不知所蹤。

據了解，潘姓男子目前設籍大陸，日前自對岸返台，依規定須居家檢疫至4月4日才可外出，但期間潘男卻數次違反禁令，甚至當里長上門查訪時，還直擊「潘男不在家」，潘妻被問到時也相當不以為意，僅表示「下次會改進」，但事後潘男仍依然故我，累計共7次違反規定外出運動、購物。黃偉哲獲悉後相當憤怒，雖然潘男外出累計時數不足6小時，但其屢勸不聽，因此下令「依次開罰」，每次裁罰10萬元，7次共計70萬元。

離譜的是，當衛生局調閱監視器畫面蒐集證據、並於17日晚間寄出70萬元的裁罰單後，這才意外發現潘男又搞失聯，目前不知身在何處。衛生局表示，待繳款期限一到，如若潘男未繳納，將循其他管道、採取強硬措施處理。

疫情期間，台南頻傳居家檢疫者趴趴走，衛生局迄今接獲民政系統舉報移送居家檢疫趴趴走案件計48件，至今裁處44件，共404萬罰金，其中依情節輕重開罰包括1萬元14人、10萬25人、15萬2人、20萬2人、70萬1人，迄已完成44件裁罰。

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