　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

回家真好！滯留阿聯60旅客返台　謝謝外交部與僑聯會安排

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲滯留阿聯60旅客返台

▲滯留阿聯60旅客返台。（圖／邱姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情全球發燒，回到台灣最安全。60名滯留阿拉伯聯合大公國的台灣民眾，在外交部等相關單位協助下，18日晚間安抵桃園機場。旅客中，有人等了2個月才等到有班機直接回台，也有幸運者約莫只等了10天，就搭上這班由外交部與僑聯會安排阿聯酋航空的臨時班機，對於能安抵國門，直呼「回家真好」。

▲滯留阿聯60旅客返台

▲滯留阿聯60旅客返台。（圖／邱姓民眾提供）

外交部表示，60名滯留阿拉伯聯合大公國的台灣民眾，經過持續向外館表達希望協助返台，外交部駐處洽阿聯酋航空後，阿聯酋航空向台灣民航局申請加開臨時班機今晚抵台。旅客中，有幫忙女兒坐月子的媽媽、自助旅行的旅客、在杜拜工作的台灣人，不少旅客到達機場時，穿著隔離衣、戴著口罩與護目鏡防疫。

自助旅客陳女說，她在3月9日搭機出發，預計4月8日返台，因疫情「原計劃的旅遊點，到了當地幾乎都停止」，杜拜剛開始不在意疫情，現在卻限制人民移動，必須申請許可才可出門，幸好不到1星期就有班機返台，「感謝外交部與僑聯會的幫忙」。

在當地工作的劉姓男子，從農曆過年就計劃回國，但因為杜拜管制逐漸趨嚴，他等了2個月才等到有班機直接回台，在很多杜拜的同事無法回到他們自己的國家之際，他高興搭機回家，雖然穿著防護衣，在「機上7小時沒上廁所」。

今年1月6日前往杜拜幫女兒做月子的韓姓媽媽說，由於當地疫情確診病例突然升高，原本計劃3月就要回台，但訂機票時發現轉機新加坡、香港等地的班機陸續停飛，等到現在，才很幸運與女兒與孫子一起搭這架班機返台。60名旅客中，有人出現咳嗽等身體不適狀況，已被疾管單位安排篩檢站進行篩檢。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
氣象局示警「還有冷空氣+較大降雨」！2波鋒面變天時間曝　濕冷
60桌喜宴變家宴…新人苦笑登記！照辦婚禮「只來3桌」一家臉全
巨鱷咬走3歲兒！勇母跳到鱷身「怒插鼻孔」...驚險救回愛子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫期人潮僅剩1成！　鄭文燦視察金格食品及觀光工廠了解紓困需求

回家真好！滯留阿聯60旅客返台　謝謝外交部與僑聯會安排

60桌喜宴變家宴…新人苦笑登記！曝他們照辦婚禮「只來3桌」一家全臉綠了

台東加強巡查易遭亂丟口罩地點　查獲可罰3600元

台東誠品要結束營業　饒慶鈴感慨：最終還是無法留住

台南楠西梅嶺螢火蟲季開跑　玉井警加強取締交通違規

浪漫台三線要美景不要噪音　台南環警監科技聯合稽查來把關！

SARS期間首起醫生死亡全因插管感染　何欣純募集上百防護箱贈醫院

疫期「社交距離」影響婚姻？ 卻不影響年輕男女追愛

北區監理所全動員辦紓困！駕駛人每月補貼1萬　設假日窗口受理

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

走失汪浪一天「跑到公司尋主人」　櫃台通知有狗外找！她驚：怎會

劉若英《後來》《成全》了線上歌迷　揪全場工作人員暖唱《快樂天堂》

中信兄弟吉祥物「看台燙衣服」　ESPN記者噴笑轉發：無法專心

初嚐超人氣拉麵！鋪滿雞佛、青蔥　他激推「脆皮蝦子煎餃」：鮮味十足

蘆洲騎士跨雙黃線「逆向直衝3秒」對撞公車遭彈飛...頭重創內臟破裂

疫期人潮僅剩1成！　鄭文燦視察金格食品及觀光工廠了解紓困需求

回家真好！滯留阿聯60旅客返台　謝謝外交部與僑聯會安排

60桌喜宴變家宴…新人苦笑登記！曝他們照辦婚禮「只來3桌」一家全臉綠了

台東加強巡查易遭亂丟口罩地點　查獲可罰3600元

台東誠品要結束營業　饒慶鈴感慨：最終還是無法留住

台南楠西梅嶺螢火蟲季開跑　玉井警加強取締交通違規

浪漫台三線要美景不要噪音　台南環警監科技聯合稽查來把關！

SARS期間首起醫生死亡全因插管感染　何欣純募集上百防護箱贈醫院

疫期「社交距離」影響婚姻？ 卻不影響年輕男女追愛

北區監理所全動員辦紓困！駕駛人每月補貼1萬　設假日窗口受理

獨家花絮／拍攝一半爆衝突！製作人狠酸王子演技爛

泰國首位染疫藝人出院了！　天后老婆也確診「病房煎熬30天」原因曝光

疫期人潮僅剩1成！　鄭文燦視察金格食品及觀光工廠了解紓困需求

史努比海綿萌到捨不得用！可愛形狀上妝超順手　與盥洗用具湊一組更Q

回家真好！滯留阿聯60旅客返台　謝謝外交部與僑聯會安排

「恐是第二波以上傳染」台大醫解析艦隊官兵染疫　憂全船感染達3~4成

氣象局示警「還有冷空氣」+較大降雨！2波鋒面變天時間曝　濕冷再降10℃

曾稱敦睦艦隊官兵沒狀況　海軍參謀長急澄清「沒有要欺騙…」

50年首度停辦！全美最大動漫展「躲疫延期1年」　漫威、DC宅崩潰：已哭

最凶鬼屋「林開郡洋樓」外牆壁磚剝落　基隆市府：要求屋主限期改善

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

硬辦婚禮只來30人剩3桌　新人臉綠

桃園714前　停辦校外教學畢旅等活動

閃倒車遭聯結車撞飛　婦全身骨折搶救

瑞芳警實施東北角景區分流管制

魔術假鈔騙很大　駕駛買檳榔換真鈔多家遭殃

興賢書院旁冒粉紅泡泡　網友喊幸福

孝子顧生病老母不出門　鄰居向派出所求救

駕駛人每月補貼1萬　北區監理所開設假日窗口

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

不補助老人健保　民眾多付5千元

饒慶鈴感慨無法留住誠品

「社交距離」影響婚姻和追愛　大不同

SARS期間首起醫生死亡全因插管感染

疫情波及！　憨兒手作義賣品沒人買

更多熱門

相關新聞

60台人今從杜拜→台北　外交部：均平安

60台人今從杜拜→台北　外交部：均平安

繼復飛杜拜往倫敦希斯洛和法蘭克福的定期航班後，阿聯酋航空因應旅居阿拉伯聯合大公國當地各國僑民及旅客需求，規劃前往台北、雅加達、馬尼拉、芝加哥等7個城市的一次性或常規航班，協助各國僑民及旅客返回家園。對此，外交部表示，已持續與我旅阿聯國人及留學生保持密切聯繫，目前我國人均平安。

WHO肯定台灣防疫卻「迴避能否入WHA」　外交部回應了！

WHO肯定台灣防疫卻「迴避能否入WHA」　外交部回應了！

快訊／川普怒嗆WHO「為何忽略台灣示警電郵？」　外交部回應了

快訊／川普怒嗆WHO「為何忽略台灣示警電郵？」　外交部回應了

日挺台以觀察員身分參與WHO　外交部回應了！

日挺台以觀察員身分參與WHO　外交部回應了！

美防長稱「中國誤導美國抗疫」　趙立堅：奉勸停止政治操弄

美防長稱「中國誤導美國抗疫」　趙立堅：奉勸停止政治操弄

關鍵字：

滯留阿聯台灣旅客外交部桃園機場

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

諾貝爾獎得主：新冠病毒是人造「武漢實驗室流出」

賈靜雯認了遭背叛！「小三是最要好閨蜜」

嫩妹遭大學老師「連刺數十刀」喪命

巨胸鋼琴正妹「狂晃畫面」瘋傳

疾管署公告SFTS列法定傳染病

婆婆算命取名！媳哭：要我3選1　網勸會恨妳

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

方形機身回歸！新iPhone外型曝光　瀏海、邊框大幅收窄

短裙馬尾妹「露蜜大腿」按摩太惹火！她氣炸

收到「床上運動片」點開！　發現「主角是自己」

Rain花3個月減重10kg「超尖V臉、肌肉還在」

驚！新冠肺炎「去年9月就人傳人」爆發點非武漢

快訊／再新增3例新冠肺炎！海軍敦睦艦隊染疫

同居男友躲廁所玩手遊！她見心碎一幕

11歲女童被入珠12顆的媽媽男友性侵

更多

最夯影音

更多
俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去

俄國男「因疫困台39天」求助民眾　街頭擁抱捐款...警到場匆匆離去
韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

韓國男花150萬竟「跟狗撞名」！ 人汪同步反應...隔壁桌笑到歪腰

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

用吃真的能紓壓！喀脆紓壓法中西方命理師認可推薦

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

韓瑜：不要再寫離婚多少年了！！ 「這個後果我承擔了」..吐當年辛酸

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

吳尊學3歲的Nei Nei講「好好吃」　Max一旁模仿...女兒害羞：我不要

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面