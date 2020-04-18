回家真好！滯留阿聯60旅客返台　謝謝外交部與僑聯會安排

▲滯留阿聯60旅客返台。（圖／邱姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情全球發燒，回到台灣最安全。60名滯留阿拉伯聯合大公國的台灣民眾，在外交部等相關單位協助下，18日晚間安抵桃園機場。旅客中，有人等了2個月才等到有班機直接回台，也有幸運者約莫只等了10天，就搭上這班由外交部與僑聯會安排阿聯酋航空的臨時班機，對於能安抵國門，直呼「回家真好」。

▲滯留阿聯60旅客返台。（圖／邱姓民眾提供）

外交部表示，60名滯留阿拉伯聯合大公國的台灣民眾，經過持續向外館表達希望協助返台，外交部駐處洽阿聯酋航空後，阿聯酋航空向台灣民航局申請加開臨時班機今晚抵台。旅客中，有幫忙女兒坐月子的媽媽、自助旅行的旅客、在杜拜工作的台灣人，不少旅客到達機場時，穿著隔離衣、戴著口罩與護目鏡防疫。

自助旅客陳女說，她在3月9日搭機出發，預計4月8日返台，因疫情「原計劃的旅遊點，到了當地幾乎都停止」，杜拜剛開始不在意疫情，現在卻限制人民移動，必須申請許可才可出門，幸好不到1星期就有班機返台，「感謝外交部與僑聯會的幫忙」。

在當地工作的劉姓男子，從農曆過年就計劃回國，但因為杜拜管制逐漸趨嚴，他等了2個月才等到有班機直接回台，在很多杜拜的同事無法回到他們自己的國家之際，他高興搭機回家，雖然穿著防護衣，在「機上7小時沒上廁所」。

今年1月6日前往杜拜幫女兒做月子的韓姓媽媽說，由於當地疫情確診病例突然升高，原本計劃3月就要回台，但訂機票時發現轉機新加坡、香港等地的班機陸續停飛，等到現在，才很幸運與女兒與孫子一起搭這架班機返台。60名旅客中，有人出現咳嗽等身體不適狀況，已被疾管單位安排篩檢站進行篩檢。

►我沒有遲到，是時間遲到了！