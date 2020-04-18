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60台人今搭阿聯酋航空「杜拜→台北」　外交部：目前均平安！

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▲▼ 阿聯酋航空（Emirates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿聯酋航空提供杜拜-台北一次性航班，協助台灣民眾回家。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者袁茵／台北報導

繼復飛杜拜往倫敦希斯洛和法蘭克福的定期航班後，阿聯酋航空因應旅居阿拉伯聯合大公國當地各國僑民及旅客需求，規劃前往台北、雅加達、馬尼拉、芝加哥等7個城市的一次性或常規航班，協助各國僑民及旅客返回家園。對此，外交部表示，已持續與我旅阿聯國人及留學生保持密切聯繫，目前我國人均平安。

阿聯酋航空旗下的波音777-300ER機隊將負責執飛本次七個航點（台北、突尼斯、雅加達、馬尼拉、阿爾及爾、芝加哥及喀布爾）的特別任務，提供商務艙及經濟艙座位。旅客可於阿聯酋航空官網預訂機票或洽詢旅行社。所有乘客必須具備入境地公民資格或符合其邊境管制措施規定方可登機，亦應配合入境地政府的規定完成相關檢疫措施。

對於旅居阿拉伯聯合大公國台人於18日搭乘阿聯酋航空返台一事，外交部18日回應，中東阿拉伯聯合大公國自3月25日起即停止國際通航，並加強境內防疫管制封鎖措施，我駐杜拜辦事處持續與我旅阿聯國人及留學生保持密切聯繫，提供必要協助，目前我國人均平安。

外交部指出，近來旅阿國人不斷向駐處反映盼協助返國，駐處經洽阿聯酋航空獲悉，該公司擬向我民航局申請加開臨時客運／貨運班機來台後，立即接洽我國及阿聯民航局協調爭取該班機載運我滯留阿聯的國人及學生返國，該處同時洽查境內國人返國的意願，據駐處掌握的乘客資訊，目前已有60名國人（含一名嬰兒）向駐處回報搭乘4月18日阿聯酋班機返國。外交部另將該班機來台訊息通知中央疫情指揮中心並獲開會同意。

外交部表示，為落實我國防疫規定，另依據中央疫情指揮中心相關規定，請駐處通知所有搭機國人須嚴格遵守我國防疫及入境相關規範，且於搭機時全程做好健康安全防護措施；也籲請國人非必要避免出國，並提醒所有旅外國人注意健康防護，隨時與我駐外館處保持聯繫，以即時獲得必要的協助。

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