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WHO肯定台灣防疫卻「迴避能否入WHA」　外交部喊話共創三贏

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▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

面對國際輿論批評世界衛生組織忽略台灣，WHO17日再稱台灣有定期對話，首次讚揚台灣防疫表現，但提到參與世界衛生大會議題時稱非其權責由會員國決定。對此，外交部發言人歐江安18日再度呼籲，讓台灣完整參與WHO，將可創造台灣、世界衛生組織及國際社會三贏的新局面。

歐江安表示，外交部注意到世界衛生組織（WHO）秘書處肯定我國在對抗疫情的努力，及正視與我國直接互動的重要性。但外交部指出，譚德塞所舉的例子，正好說明了其自限於政治考量，導致我國參與WHO長期受到極多不合理的歧視性限制，不但必須經過毫不透明的個案審核，以及斷續且沒有機制化的安排。

歐江安指出，事實上，近來經過國際友人力洽秘書處之後，台灣參與WHO的情形雖略有改善，但仍遠不敷實際所需。我們將持續爭取出席本年世界衛生大會（WHA），以及完整參與WHO所有會議、機制及活動，以捍衛臺灣2,300萬人民的健康權，並爭取更多參與及貢獻國際醫衛與防疫合作的機會。

歐江安說，自2017年迄今，WHO秘書處基於政治考量，未再繼續邀我國以觀察員身分出席WHA，且使我國對WHO相關活動的參與更為困難。外交部嚴正重申，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議僅處理「中國代表權」問題，並未觸及台灣；該兩決議並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。

歐江安強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬既是現狀也是事實，中國大陸政府從未統治過台灣，無權在國際組織代表台灣2,300萬人民。而台灣已是國際社會公認的自由民主國家，政府經定期公開選舉產生，在領土範圍內行使排他性管轄權，也有完整且有效率的公衛醫療體系，只有台灣的民選政府，才有權在WHO代表台灣人民，並為台灣人民的健康福祉負責。

外交部再度呼籲，值此疫情肆虐之際，WHO秘書處應該摒棄其過往僵硬偏頗的政治思維，擺脫中國大陸政府的掌控，讓台灣完整參與其領導的全球抗疫努力，而不要讓中國大陸政府不當的政治干預成為阻撓國際團結抗疫的障礙。台灣非常願意與國際社會分享普獲讚譽的「台灣模式」（Taiwan Model）防疫經驗，並繼續以實際行動落實「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的理念。讓台灣完整參與WHO，將可創造台灣、世界衛生組織及國際社會三贏的新局面。

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